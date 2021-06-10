Giriş Tarihi: 10.06.2021 15:44Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 15:50
Tolga Çevik'in oğlu Tan büyüdü! Babasının boyunu aşan Tan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı...
Ünlü komedyen Tolga Çevik, 'Tolgshow' programıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz'la 2004 yılında evlenmiş, çift aynı yıl oğulları Tan'ı kucaklarına almıştı. Bir de Tuna adında kızları olan Tolga Çevik ve Özge Yılmaz Çevik, gözlerden uzak bir evlilik sürdürüyor. Son olarak Tan Çevik, 17 yaşına bastı. Ünlü komedyen oğlunun doğum gününü, "Sonra bir bakıyorsun; boyu boyunu geçmiş, huyu seni mest etmiş" sözleriyle başlayan bir paylaşımla kutladı. Tan'ın babasının boyunu geçtiğini görenler ise şaşkınlık yaşadı. İşte Tolga Çevik'in oğlunun son hali ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...