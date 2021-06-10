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Haberler Galeri Tolga Çevik'in oğlu Tan büyüdü! Babasının boyunu aşan Tan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı...
Giriş Tarihi: 10.06.2021 15:44 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 15:50

'in oğlu Tan büyüdü! Babasının boyunu aşan Tan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı...

Ünlü komedyen , 'Tolgshow' programıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tolga Çevik, 'ın kardeşi 'la 2004 yılında evlenmiş, çift aynı yıl oğulları Tan'ı kucaklarına almıştı. Bir de Tuna adında kızları olan Tolga Çevik ve , gözlerden uzak bir evlilik sürdürüyor. Son olarak , 17 yaşına bastı. Ünlü komedyen oğlunun doğum gününü, "Sonra bir bakıyorsun; boyu boyunu geçmiş, huyu seni mest etmiş" sözleriyle başlayan bir paylaşımla kutladı. Tan'ın babasının boyunu geçtiğini görenler ise şaşkınlık yaşadı. İşte Tolga Çevik'in oğlunun son hali ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

Tolga Çevik'in oğlu Tan büyüdü! Babasının boyunu aşan Tan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı...

Komedyen , oğlu Tan'ın doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı bir şiirle kutladı. 17 yaşına giren Tan'ın son halini görenler ise şaştı kaldı.

Tolga Çevik'in oğlu Tan büyüdü! Babasının boyunu aşan Tan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı...

'Tolgshow' programıyla seyirci karşısına çıkan 'in oğlu 'in doğum gününü Instagram'dan kutlayıp, şiir yazdı.

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Tolga Çevik'in oğlu Tan büyüdü! Babasının boyunu aşan Tan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı...

TOLGA ÇEVİK'İN OĞLU 17 OLDU

17 yaşına giren çocuğuyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan komedyen, şunları dile getirdi:

Tolga Çevik'in oğlu Tan büyüdü! Babasının boyunu aşan Tan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı...

"Sonra bir bakıyorsun; boyu boyunu geçmiş, huyu seni mest etmiş. Yanı başında kalbi, aklı hayallerinde elbet...

Tolga Çevik'in oğlu Tan büyüdü! Babasının boyunu aşan Tan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı...

Gelecek onun artık eminsin, Allah kötülerden esirgesin. Nice yaşların olsun aslanım, ne mutlu senin babanım. İyi ki doğdun oğlum."

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