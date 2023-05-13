Giriş Tarihi: 13.05.2023 13:03
Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
13:12
Tolga Karel'den Uğur Dündar'ın sözlerine tokat gibi yanıt: Soruyorum 21 yıl önce dediğiniz gibi bir ülkede mi yaşıyorduk?
CHP yanlısı gazeteci Uğur Dündar'ın provokatif tweetine oyuncu Tolga Karel'den tokat gibi yanıt geldi. Tolga Karel, sosyal medya hesabından seçmene baskıcı bir dille seslenen Uğur Dündar'a verdiği cevapla dikkat çekti. Tolga Karel, Uğur Dündar'ın "Değerli dostum,önünde iki yol var: Biri çağdaş, laik, özgürlükçü, liyakatı önceleyen, gençlere fırsat eşitliği sağlayacak olan yönetimi işbaşına getirmek, Diğeri ise 21 yıldır ısrarla iktidarda tutmana karşılık ülkeyi geri götürdüğünü gördüğün baskıcıya yine oy vermek!" sözlerine karşılık sordu "21 yıl önce dediğiniz gibi bir ülkede mi yaşıyorduk? Gençtik, sizin haberlerinizden izliyorduk hastanelerde ölen, rehin kalan bebekleri, yoksulluğu, sefaleti..."