Tolga Karel’den Uğur Dündar’ın sözlerine tokat gibi yanıt: Soruyorum 21 yıl önce dediğiniz gibi bir ülkede mi yaşıyorduk?

Uğur Dündar'ın "Değerli dostum,önünde iki yol var: Biri çağdaş, laik, özgürlükçü, liyakatı önceleyen, gençlere fırsat eşitliği sağlayacak olan yönetimi işbaşına getirmek, Diğeri ise 21 yıldır ısrarla iktidarda tutmana karşılık ülkeyi geri götürdüğünü gördüğün baskıcıya yine oy vermek!" sözleriyle adeta eleştirdiği baskıcılığı kendisi seçmen üzerinde kurmaya çalıştı.