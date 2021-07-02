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Haberler Galeri Tolga Yüce'nin sözleri Mehmet Ali Erbil'i kızdırdı! "Öyle birini tanımıyorum"
Giriş Tarihi: 02.07.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 09:00

Tolga Yüce'nin sözleri Mehmet Ali Erbil'i kızdırdı! "Öyle birini tanımıyorum"

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasında sular durulmuşken, dün Tolga Yüce'nin yaptığı açıklamayla magazin gündemi yeniden ısındı. Instagram sayfasında "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" sözlerini ilk paylaşan kişi olan Tolga Yüce, bu paylaşımı Mehmet Ali Erbil'in istediğini dile getirdi. Bu açıklamanın ardından gözler Erbil'e çevrildi. Tolga Yüce ile bir dönem arasından su sızmayan Mehmet Ali Erbil, "Tolga Yüce diye birini tanımıyorum" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi!

Tolga Yüce'nin sözleri Mehmet Ali Erbil'i kızdırdı! Öyle birini tanımıyorum

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasında sular durulmuşken, dün Tolga Yüce'nin yaptığı açıklamayla magazin gündemi yeniden ısındı.

Tolga Yüce'nin sözleri Mehmet Ali Erbil'i kızdırdı! Öyle birini tanımıyorum

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında yüksek gerilim hattı oluşmasına neden sosyal medya paylaşımını yapan Tolga Yüce'nin son açıklamaları Mehmet Ali Erbil'i kızdırdı.

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Tolga Yüce'nin sözleri Mehmet Ali Erbil'i kızdırdı! Öyle birini tanımıyorum

Erbil'in birlikte yan yana fotoğraf çektirdiği ve manevi oğlu olarak bilinen Tolga Yüce'nin olayla ilgili son açıklamalarında Erbil'i hedef alması ünlü şovmenin hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.

Tolga Yüce'nin sözleri Mehmet Ali Erbil'i kızdırdı! Öyle birini tanımıyorum

"ÖYLE BİRİNİ TANIMIYORUM"

Mehmet Ali Erbil, "Öyle birini tanımıyorum" diyerek Tolga Yüce'yi defterden sildi.

Tolga Yüce'nin sözleri Mehmet Ali Erbil'i kızdırdı! Öyle birini tanımıyorum

Mehmet Ali Erbil'in Bebek'te bir mekan çıkışı yaptığı bu açıklama sonrası ise gözler Tolga Yüce'ye çevrildi.

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