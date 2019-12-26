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Başarılı oyuncu geçtiğimiz gün Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle Mardin'e gitti.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 11:09
Tolgahan Sayışman Mardin'de!

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği 3. Aralıksız Kültür Sanat Edebiyat Günleri kapsamında Mardinli gençlerle buluşan Sayışman'a Erkan Avcı, Alphan Dikmen ve Çağrı Bingüller de eşlik etti.

Tolgahan Sayışman Mardin'de!

Başarılı oyuncuya organizasyona verdiği destekten dolayı Valisi Mustafa Yaman tarafından bir de plaket takdim edildi.

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Tolgahan Sayışman Mardin'de!

Gençlerin Şampiyon dizisindeki boks maçlarından birini 'de çekilmesi için ısrarı üzerine ekip bu ricayı geri çevirmedi. Dizinin Mardin'de çekilecek sahnesinde tüm öğrenciler gönüllü figurasyonluk yapacak.

Tolgahan Sayışman Mardin'de!
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Tolgahan Sayışman Mardin'de!
Tolgahan Sayışman Mardin'de!
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