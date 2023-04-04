Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Torununu önce altına boğdu sonra… Kobra Murat '18 kilo altınım var' sözleriyle gündem olmuştu!
Giriş Tarihi: 04.04.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 15:39

Torununu önce altına boğdu sonra… Kobra Murat '18 kilo altınım var' sözleriyle gündem olmuştu!

Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek kendini Türkiye'ye tanıtan, kendine has kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, katıldığı programda dikkat çeken itiraflarda bulunmuştu. Genç yaşta sahne hayatına başlayan Divandiler, mal varlığını açıklamıştı. Kobra Murat, daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etmişti. Hep şen şakrak haliyle ekranlarda gördüğümüz Kobra Murat, geçtiğimiz günlerde diş buğdayı için parti yaptıkları torununu altına boğmuştu. Görüntüleriyle çok konuşulan Divandiler, bu sefer de torunu için 7 tane kurban kesti.

Torununu önce altına boğdu sonra… Kobra Murat ’18 kilo altınım var’ sözleriyle gündem olmuştu!

Murat Divandiler, torunu için diş buğdayı partisi düzenledi. Tüm mal varlığını çocukları ve torunu için harcadığını söyleyen şarkıcı, doğum gününde de adeta şov yaptı.

Torununu önce altına boğdu sonra… Kobra Murat ’18 kilo altınım var’ sözleriyle gündem olmuştu!

"7 KURBANLI PRENSES TORUNUM"

Çocuklarına ev, yazlık ve araba alan Kobra Murat "Biberonu bile altın" dediği torunu için diş buğdayı partisi düzenledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Torununu önce altına boğdu sonra… Kobra Murat ’18 kilo altınım var’ sözleriyle gündem olmuştu!

Hiçbir masraftan kaçınmayan ve torununu altınlara boğan Kobra Murat, adağını yerine getirerek 7 adet kurban kesti.

Torununu önce altına boğdu sonra… Kobra Murat ’18 kilo altınım var’ sözleriyle gündem olmuştu!

O anları Instagram hesabından yayınlayan Kobra Murat, "Mübarek Ramazan ayında torunumun 7 tane kurban adağını kestik.

Torununu önce altına boğdu sonra… Kobra Murat ’18 kilo altınım var’ sözleriyle gündem olmuştu!

Yüce rabbime şükürler olsun yüce Allah'ım adaklarımızı, oruçlarımızı, namazlarımızı, hayırlarımızı, dualarımızı, zekatlarımızı ve fitrelerimizi kabul etsin inşallah.

SON DAKİKA