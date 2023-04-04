Giriş Tarihi: 04.04.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 15:39

Torununu önce altına boğdu sonra… Kobra Murat '18 kilo altınım var' sözleriyle gündem olmuştu!

Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek kendini Türkiye'ye tanıtan, kendine has kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, katıldığı programda dikkat çeken itiraflarda bulunmuştu. Genç yaşta sahne hayatına başlayan Divandiler, mal varlığını açıklamıştı. Kobra Murat, daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etmişti. Hep şen şakrak haliyle ekranlarda gördüğümüz Kobra Murat, geçtiğimiz günlerde diş buğdayı için parti yaptıkları torununu altına boğmuştu. Görüntüleriyle çok konuşulan Divandiler, bu sefer de torunu için 7 tane kurban kesti.