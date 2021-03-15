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Trafik kazasında hayatını kaybeden 'ın ’lu sevgilisi ortaya çıktı

90'lı yılların en ünlü erkek modellerinden 'ın ölüm haberi magazin gündemini sarstı. Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren, 'nin ilk erkek güzeli Çantay geçirdiği nedeniyle 47 yaşında hayata veda etti. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Karahan Çantay yıllar önce yurt dışına yerleşmişti. 90'larda yer aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Karahan Çantay'ın birçok ünlü isimle de sansasyonel haberlere adı karışmıştı. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Karahan Çantay'ın, 'lu sevgilisinden duygulandıran kareler "Onu asla unutmayacağım."

Giriş Tarihi: 15.03.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 09:49
Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın Bangkok’lu sevgilisi ortaya çıktı

'nin ilk erkek güzeli seçilen , Tayland'da geçirdiği trafik kazasında . Cenazesi Türkiye'ye getirilen Çantay'ın Taylandlı sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın Bangkok’lu sevgilisi ortaya çıktı

1995 yılında 'nin ilk erkek güzeli seçilen , geçtiğimiz hafta uzun yıllardır yaşadığı Tayland'da motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

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Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın Bangkok’lu sevgilisi ortaya çıktı

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Çantay'ın cenazesi 'ye getirildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın Bangkok’lu sevgilisi ortaya çıktı

Çantay'ın cenazesini taşıyan THY'nin - İstanbul seferini yapan TK69 sefer sayılı uçağı bu sabaha karşı saat 05.30'da İstanbul Havalimanına ulaştı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın Bangkok’lu sevgilisi ortaya çıktı

ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Uçaktan indirilen 'ın cenazesi havalimanındaki işlemlerin ardından daha sonra otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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