Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın Bangkok’lu sevgilisi ortaya çıktı

90'lı yılların en ünlü erkek modellerinden Karahan Çantay'ın ölüm haberi magazin gündemini sarstı. Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren, Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay geçirdiği trafik kazası nedeniyle 47 yaşında hayata veda etti. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Karahan Çantay yıllar önce yurt dışına yerleşmişti. 90'larda yer aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Karahan Çantay'ın birçok ünlü isimle de sansasyonel haberlere adı karışmıştı. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Karahan Çantay'ın, Bangkok'lu sevgilisinden duygulandıran kareler "Onu asla unutmayacağım."