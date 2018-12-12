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çocuklarla eğlendi

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Giriş Tarihi: 12.12.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 11:21
Tuba Büyüküstün çocuklarla eğlendi

çocuklarla eğlendi...

Tuba Büyüküstün çocuklarla eğlendi

UNICEF İyi Niyet Elçisi ve oyuncu , Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) iş birliğinde, Türk ve Suriyeli çocuklarla, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun fonlarıyla gerçekleştirilen "Müzede Bir Gün" isimli atölye etkinliğine katıldı.

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Tuba Büyüküstün çocuklarla eğlendi

Ankara'da düzenlenen etkinlikte, Büyüküstün'ün yanı sıra AB Türk Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle da yer aldı.

Tuba Büyüküstün çocuklarla eğlendi

Türk ve Suriyeli çocuklar, etkinlikte, katılımcılarla boyama yaptı ve birlikte gazetecilere poz verdi.

Tuba Büyüküstün çocuklarla eğlendi

"Çocukların hayatına renk katmaya çalışıyoruz"

Büyükelçi Berger, her zaman çocuklara ilişkin çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, bugün de çocuklarla, UNICEF ile boyama çalışması etkinliğinde bir araya geldiklerini kaydetti.

Tuba Büyüküstün çocuklarla eğlendi

Bu tarz çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Berger, "Bu boyama aktivitesiyle çocuklarımızın hayatına renk katmaya çalıştık." dedi.

Tuba Büyüküstün çocuklarla eğlendi

Berger, bu çalışmalarda Türkiye'nin de her zaman kendilerine destek olduğunu söyledi.

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