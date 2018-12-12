Tuba Büyüküstün çocuklarla eğlendi... UNICEF İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Tuba Büyüküstün, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) iş birliğinde, Türk ve Suriyeli çocuklarla, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun fonlarıyla gerçekleştirilen 'Müzede Bir Gün' isimli atölye etkinliğine katıldı. Ankara'da düzenlenen etkinlikte, Büyüküstün'ün yanı sıra AB Türk Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle da yer aldı. Türk ve Suriyeli çocuklar, etkinlikte, katılımcılarla boyama yaptı ve birlikte gazetecilere poz verdi. 'Çocukların hayatına renk katmaya çalışıyoruz' Büyükelçi Berger, her zaman çocuklara ilişkin çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, bugün de çocuklarla, UNICEF ile boyama çalışması etkinliğinde bir araya geldiklerini kaydetti. Bu tarz çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Berger, 'Bu boyama aktivitesiyle çocuklarımızın hayatına renk katmaya çalıştık.' dedi. Berger, bu çalışmalarda Türkiye'nin de her zaman kendilerine destek olduğunu söyledi.