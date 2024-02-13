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Haberler Galeri Tuba Büyüküstün transparan şıklığıyla galaya damga vurdu! Siyah minisi ile zarafetini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 10:58

Tuba Büyüküstün transparan şıklığıyla galaya damga vurdu! Siyah minisi ile zarafetini konuşturdu!

Tuba Büyüküstün ile Halit Ergenç'i buluşturan Yarın Yokmuş Gibi dizisinin galası dün akşam gerçekleşti. 14 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak olan Yarın Yokmuş Gibi dizisi başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ile Halit Ergenç sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Halit Ergenç ile kamera karşısına geçen 41 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün güzelliğiyle galaya damga vurdu. Tuba Büyüküstün gecede siyah transparan mini bir elbise tercih ederken, hazırlık anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Tuba Büyüküstün'ün gala şıklığı...

Tuba Büyüküstün transparan şıklığıyla galaya damga vurdu! Siyah minisi ile zarafetini konuşturdu!

Sevilen oyuncular Halit Ergenç ile Tuba Büyüküstün'ü bir araya getiren Yarın Yokmuş Gibi dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. 14 Şubat'ta izleyicisinin karşısına çıkacak olan dizinin galası gerçekleşti.

Tuba Büyüküstün transparan şıklığıyla galaya damga vurdu! Siyah minisi ile zarafetini konuşturdu!

Güzelliği ve oyunculuğu ile kendine hayran bırakan Tuba Büyüküstün 6 milyon takipçili sosyal medya hesabından geceye hazırlandığı anları paylaşmayı ihmal etmedi.

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Tuba Büyüküstün transparan şıklığıyla galaya damga vurdu! Siyah minisi ile zarafetini konuşturdu!

Tuba Büyüküstün ile Halit Ergenç'i buluşturan Yarın Yokmuş Gibi dizisinin galası dün akşam gerçekleşti.

Tuba Büyüküstün transparan şıklığıyla galaya damga vurdu! Siyah minisi ile zarafetini konuşturdu!

Halit Ergenç ile kamera karşısına geçen 41 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün güzelliğiyle galaya damga vurdu.

Tuba Büyüküstün transparan şıklığıyla galaya damga vurdu! Siyah minisi ile zarafetini konuşturdu!

Gecede siyah transparan mini bir elbise tercih eden Tuba Büyüküstün zarafetini konuşturdu.

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