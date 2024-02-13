Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
10:58
Tuba Büyüküstün transparan şıklığıyla galaya damga vurdu! Siyah minisi ile zarafetini konuşturdu!
Tuba Büyüküstün ile Halit Ergenç'i buluşturan Yarın Yokmuş Gibi dizisinin galası dün akşam gerçekleşti. 14 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak olan Yarın Yokmuş Gibi dizisi başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ile Halit Ergenç sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Halit Ergenç ile kamera karşısına geçen 41 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün güzelliğiyle galaya damga vurdu. Tuba Büyüküstün gecede siyah transparan mini bir elbise tercih ederken, hazırlık anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Tuba Büyüküstün'ün gala şıklığı...