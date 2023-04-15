Giriş Tarihi: 15.04.2023 08:14 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 08:21

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak annelerinin balmumu heykelini görünce ağızları açık kaldı! Ayırt etmek neredeyse imkansız!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan özel hayatı ile merak uyandıran Tuba Büyüküstün son olarak kendi balmumu heykelinin tanıtım lansmanında kızları Maya ve Toprak ile boy gösterdi. Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak annelerinin balmumu heykeli karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 40 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün 11 yaşında olan ikiz kızları ve kendisine ikizi kadar benzeyen balmumu heykeli ile verdiği pozlar ilgi odağı oldu. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün bu defa kızları ile balmumu heykelinin tanıtımında keyifli anlar yaşadı İşte her an canlanacakmış gibi gerçekçi olan Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli ve güzel oyuncunun kızları Maya ve Toprak...