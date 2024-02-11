Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları da çok ünlü bir oyuncu! Biri anneye diğeri babaya benziyor...
Giriş Tarihi: 11.02.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 07:16

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları da çok ünlü bir oyuncu! Biri anneye diğeri babaya benziyor...

Son olarak Yarın Yokmuş Gibi dizisi için Halit Ergenç ile kamera karşısına geçen 41 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Oyunculuğunun yanı sıra ilgili bir anne de olan Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından sık sık ikiz kızları ile paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu! Geçtiğimiz günlerde 12 yaşına basan kızlarının doğum günlerini sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile kutlayan Tuba Büyüküstün'e beğeni ve yorum yağmıştı. Tuba Büyüküstün'ün kızlarının babası da çok ünlü! Peki Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kime benziyor? İşte Yarın Yokmuş Gibi dizisinin yıldızı Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak...

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları da çok ünlü bir oyuncu! Biri anneye diğeri babaya benziyor...

Sevilen oyuncular Halit Ergenç ile Tuba Büyüküstün'ü bir araya getiren Yarın Yokmuş Gibi dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Sosyal medyanın merak ettiği partnerlerden Tuba Büyüküstün, hayranlarının markajında...

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları da çok ünlü bir oyuncu! Biri anneye diğeri babaya benziyor...

Güzelliği ve oyunculuğu ile kendine hayran bırakan Tuba Büyüküstün 6 milyon takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 41 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün geçtiğimiz günlerde hayranlarıyla kızlarının doğum gününden eğlenceli karelerini paylaşmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları da çok ünlü bir oyuncu! Biri anneye diğeri babaya benziyor...

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu!

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları da çok ünlü bir oyuncu! Biri anneye diğeri babaya benziyor...

Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'ün son pozları da ilgi odağı oldu.

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları da çok ünlü bir oyuncu! Biri anneye diğeri babaya benziyor...

12 yaşına basan kızlarının doğum günlerini sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile kutlayan Tuba Büyüküstün'e beğeni ve yorum yağdı. İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak...

SON DAKİKA