Giriş Tarihi: 18.03.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 07:51

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Kızlarının babaları da çok ünlü!

Sosyal medyayı aktif kullanan Tuba Büyüküstün'ün özel hayatı merak konusu oldu. Son olarak Zeytin Ağacı dizisi ile hayranlarıyla buluşan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak'ı görenler söylemeden edemiyor. 40 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün 11 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'e "Maşallah" yorumları yapılıyor. Maya ve Toprak sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Peki Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kime benziyor? İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak...