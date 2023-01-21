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Haberler Galeri Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün'den kızlarının doğum gününde iç ısıtan poz! Babaları da çok ünlü!
Giriş Tarihi: 21.01.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 09:18

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün'den kızlarının doğum gününde iç ısıtan poz! Babaları da çok ünlü!

Murat Boz ile başrollerini paylaştığı Zeytin Ağacı dizisi ile sosyal medyayı sallayan Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak 11 yaşına bastı. Zeytin Ağacı'nın güzeli Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu. 40 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün doğum günü olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'e "Maşallah" yorumları yapıldı. Maya ve Toprak sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Peki Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kime benziyor? İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak'ın doğum gününden kareler...

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün’den kızlarının doğum gününde iç ısıtan poz! Babaları da çok ünlü!

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün son paylaşımına ikiz kızları Maya ve Toprak damga vurdu. 40 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ile Toprak bakın kime benziyor?

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün’den kızlarının doğum gününde iç ısıtan poz! Babaları da çok ünlü!

Murat Boz ile başrollerini paylaştığı Zeytin Ağacı dizisi ile sosyal medyayı sallayan Tuba Büyüküstün'ün kızları kocaman oldu.

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün’den kızlarının doğum gününde iç ısıtan poz! Babaları da çok ünlü!

Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak 11 yaşına bastı.

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün’den kızlarının doğum gününde iç ısıtan poz! Babaları da çok ünlü!

Tuba Büyüküstün'ün doğum günü olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün’den kızlarının doğum gününde iç ısıtan poz! Babaları da çok ünlü!

Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'e "Maşallah" yorumları yapıldı.

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