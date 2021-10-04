Tuğba Altıntop’u görenler tanıyamadı! ‘Bu Tuğba mı?’ Sosyal medya onun değişimini konuşuyor!

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop, sosyal medyada gündem oldu. Tuğba Altıntop, Instagram'da iki çocuğunun babası, eski eşi Rafet El Roman'ı takipten çıktı. Rafet El Roman'ın eski eşi ve kızları Su El Roman ve Şevval El Roman'ın annesi eski manken Tuğba Altıntop bir süredir müzikle ilgileniyor. Uzun bir aradan sonra hayranlarını karşına çıkan Altıntop, değişimiyle de ilgi odağı oldu. Yıllar önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası bir dizi estetik operasyon geçiren Altıntop, son haliyle herkesi şaşırttı…