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Haberler Galeri Tuğba Altıntop’u görenler tanıyamadı! ‘Bu Tuğba mı?’ Sosyal medya onun değişimini konuşuyor!
Giriş Tarihi: 04.10.2021 06:10 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 06:13

Tuğba Altıntop’u görenler tanıyamadı! ‘Bu Tuğba mı?’ Sosyal medya onun değişimini konuşuyor!

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop, sosyal medyada gündem oldu. Tuğba Altıntop, Instagram'da iki çocuğunun babası, eski eşi Rafet El Roman'ı takipten çıktı. Rafet El Roman'ın eski eşi ve kızları Su El Roman ve Şevval El Roman'ın annesi eski manken Tuğba Altıntop bir süredir müzikle ilgileniyor. Uzun bir aradan sonra hayranlarını karşına çıkan Altıntop, değişimiyle de ilgi odağı oldu. Yıllar önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası bir dizi estetik operasyon geçiren Altıntop, son haliyle herkesi şaşırttı…

Tuğba Altıntop’u görenler tanıyamadı! ‘Bu Tuğba mı?’ Sosyal medya onun değişimini konuşuyor!

Tuğba Altıntop, iki yıl önce bir tekne kazasında hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın son bestesi 'Hüzün Hoş Geldin'i yorumlamıştı.

Tuğba Altıntop’u görenler tanıyamadı! ‘Bu Tuğba mı?’ Sosyal medya onun değişimini konuşuyor!

Şarkıcı, "Hayat bana fazla adil davranmadı. Acılarımla yoğruldum, büyüdüm ve olgunlaştım.

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Tuğba Altıntop’u görenler tanıyamadı! ‘Bu Tuğba mı?’ Sosyal medya onun değişimini konuşuyor!

Bu dönemde karşıma çıkan bu şarkı, bana yeniden 'can' oldu. Şimdi Anka Kuşu misali küllerimden doğuyorum" şeklinde konuşmuştu.

Tuğba Altıntop’u görenler tanıyamadı! ‘Bu Tuğba mı?’ Sosyal medya onun değişimini konuşuyor!

Tuğba Altıntop, sosyal medyada gündem oldu. Altıntop'un yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Bazı takipçileri 'bu Tuğba mı?' yorumları yaptı.

Tuğba Altıntop’u görenler tanıyamadı! ‘Bu Tuğba mı?’ Sosyal medya onun değişimini konuşuyor!

Tuğba Altıntop, yıllar önce yaşadığı talihsiz kazanın ardından estetik operasyon geçirmişti…

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