Giriş Tarihi: 21.07.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 07:28

Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı kabusu GÜNAYDIN'a anlattı! 'Dayak izlerini makyajla kapatıyordum'

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Tuğçe Tayfur'un, nişandan 16 gün sonra Burak Kalfa ile yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift, ilişkilerine geçtiğimiz aylarda son noktayı koymuştu. Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı tarafından kendisine şantaj yapıldığını açıkladı. Tayfur, sosyal medya hesabından, "Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum" ifadelerini kullandı. Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı kabus dolu günleri GÜNAYDIN köşe yazarı Tuba Kalçık'a anlattı.