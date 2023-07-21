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Haberler Galeri Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı kabusu GÜNAYDIN'a anlattı! 'Dayak izlerini makyajla kapatıyordum'
Giriş Tarihi: 21.07.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 07:28

Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı kabusu GÜNAYDIN'a anlattı! 'Dayak izlerini makyajla kapatıyordum'

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Tuğçe Tayfur'un, nişandan 16 gün sonra Burak Kalfa ile yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift, ilişkilerine geçtiğimiz aylarda son noktayı koymuştu. Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı tarafından kendisine şantaj yapıldığını açıkladı. Tayfur, sosyal medya hesabından, "Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum" ifadelerini kullandı. Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı kabus dolu günleri GÜNAYDIN köşe yazarı Tuba Kalçık'a anlattı.

Tuba KALÇIK
Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı kabusu GÜNAYDIN’a anlattı! ’Dayak izlerini makyajla kapatıyordum’

Tuğçe Tayfur'un sosyal medya hesabından eski nişanlısı Burak Kalfa'ya yönelik yaptığı paylaşım gündeme oturdu. Paylaşımında yaşadıklarına isyan eden Tayfur'un sözleri beni derinden etkiledi. Bir kadın olarak kendisinin aylardır maruz kaldığı şiddeti cesurca dile getirdi Tayfur. Ben de bunu konuşmak için kendisini aradım.

Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı kabusu GÜNAYDIN’a anlattı! ’Dayak izlerini makyajla kapatıyordum’

Savcılığa başvurduğunu ve Kalfa hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıldığını söylen Tayfur sözlerine şöyle devam etti:

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Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı kabusu GÜNAYDIN’a anlattı! ’Dayak izlerini makyajla kapatıyordum’

"Uzun zamandır hem fiziksel hem de psikolojik şiddet gördüm. Elimde videoların var tehdidi karşısında başlarda elim kolum bağlıydı.

Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı kabusu GÜNAYDIN’a anlattı! ’Dayak izlerini makyajla kapatıyordum’

Bu durumdan kurtulmak için de beni döverken, tehdit ederken onu videoya çektim.

Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı kabusu GÜNAYDIN’a anlattı! ’Dayak izlerini makyajla kapatıyordum’

Yani bir bir delil topladım. Sonunda da savcılığa başvurarak ondan şikayetçi oldum.

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