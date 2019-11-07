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  • Tülin Şahin bebeğiyle ilk fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı! Tülin Şahin ‘Allah'ım kelimeler yetersiz’

bebeğiyle ilk fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı! Tülin Şahin ‘Allah'ım kelimeler yetersiz’

Nisan ayında Portekizli Pedro de Noronha ile nikah masasına oturan manken , dün ilk bebeğini kucağına aldı. Yeni anne Tülin, bebeğiyle ilk fotoğrafını da Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Tülin Şahin, doğum yaptıktan saatler sonra Instagram hesabından bebeğiyle fotoğraflarını paylaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Şahin, "4 Kasim 2019, 12.08 . Allah'ım kelimeler yetersiz." notuyla doğum sonrası pozlarını paylaştı. Şahin'in bebeği Siena Leyla 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya geldi. Tülin Şahin'i eşi Pedra de Noronha ise doğuma girerek eşine destek oldu.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 08:06 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 08:13
Tülin Şahin bebeğiyle ilk fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı! Tülin Şahin ‘Allah'ım kelimeler yetersiz’

Ünlü manken , geçtiğimiz Nisan ayında Postekizli iş adamı Pedra de Noronga ile dünyaevine girdi. Tülin Şahin, doğum yaptıktan saatler sonra Instagram hesabından bebeğiyle fotoğraflarını paylaştı. İşte merak edenler için Tülin Şahin'in ve diğer ünlü isimlerin çocukları...

Tülin Şahin bebeğiyle ilk fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı! Tülin Şahin ‘Allah'ım kelimeler yetersiz’

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Tülin Şahin bebeğiyle ilk fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı! Tülin Şahin ‘Allah'ım kelimeler yetersiz’
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Tülin Şahin bebeğiyle ilk fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı! Tülin Şahin ‘Allah'ım kelimeler yetersiz’
Tülin Şahin bebeğiyle ilk fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı! Tülin Şahin ‘Allah'ım kelimeler yetersiz’
Tülin Şahin bebeğiyle ilk fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı! Tülin Şahin ‘Allah'ım kelimeler yetersiz’
Tülin Şahin bebeğiyle ilk fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı! Tülin Şahin ‘Allah'ım kelimeler yetersiz’

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