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Haberler Galeri Tülin Şahin ile kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor! Kızını göstermezse hapse girecek!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 08:14

Tülin Şahin ile kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor! Kızını göstermezse hapse girecek!

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha bitmeyen velayet kavgası! Tülin Şahin ile eski sevgilisi ve kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor. Pedro De Noronha, kızı Siena Leyla'nın annesi tarafından kendisine gösterilmediği için mahkemenin yolunu tutmuştu. Ünlü manken Tülin Şahin'in, kızının babası Pedro de Noronha ile Aile Mahkemesi'nde görülen davası sonuçlandı. Tülin Şahin'in, kızı Siena Leyla'yı babasına göstermezse hapse girecek. İşte haberin ayrıntıları...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Tülin Şahin ile kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor! Kızını göstermezse hapse girecek!

Tülin Şahin ile kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor.

Tülin Şahin ile kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor! Kızını göstermezse hapse girecek!

Noronha, geçtiğimiz aylarda Şahin'in velayet hakkını kötüye kullanarak çocuğunu kendisine göstermediğini iddia etmiş ve şikayetçi olmuştu.

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Tülin Şahin ile kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor! Kızını göstermezse hapse girecek!

Portekizli iş adamı ifadesinde, evladından yoksun bırakıldığını ve ünlü modelin çocuğunu kendisinden kaçırdığını ifade etmişti.

Tülin Şahin ile kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor! Kızını göstermezse hapse girecek!

TARAFLARIN AVUKATLARI KATILDI

Tülin Şahin ile kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor! Kızını göstermezse hapse girecek!

Dava, önceki gün İstanbul 5. Aile Mahkemesi'nde görüldü.

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