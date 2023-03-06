Giriş Tarihi: 06.03.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 07:24

Tülin Şahin’in EX’i iyi yere dükkan açmış! Pedro de Noronha ünlü moda devinin veliahdıyla aşk yaşıyor!

Ünlü model Tülin Şahin, bir kız çocuk sahibi olduğu Portekizli Pedro de Noronha'dan 2020'de ayrılmıştı. O tarihten beri hem hukuk mücadeleleri hem de medya aracılığıyla kavgaları sürüyordu. Aşk hayatında moda dünyasından bir türlü kopamayan eski eniştemizin Carolina Herrera de Baez ile aşkı yaklaşık altı ay önce başlamış. Pedro de Noronha ile Carolina Herrera de Baez'in aşkı, dünyaca ünlü bir magazin dergisine haber oldu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Pedro de Noronha ile Carolina Herrera de Baez'i kaleme aldı. İşte o yazı…