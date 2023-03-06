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Haberler Galeri Tülin Şahin’in EX’i iyi yere dükkan açmış! Pedro de Noronha ünlü moda devinin veliahdıyla aşk yaşıyor!
Giriş Tarihi: 06.03.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 07:24

Tülin Şahin’in EX’i iyi yere dükkan açmış! Pedro de Noronha ünlü moda devinin veliahdıyla aşk yaşıyor!

Ünlü model Tülin Şahin, bir kız çocuk sahibi olduğu Portekizli Pedro de Noronha'dan 2020'de ayrılmıştı. O tarihten beri hem hukuk mücadeleleri hem de medya aracılığıyla kavgaları sürüyordu. Aşk hayatında moda dünyasından bir türlü kopamayan eski eniştemizin Carolina Herrera de Baez ile aşkı yaklaşık altı ay önce başlamış. Pedro de Noronha ile Carolina Herrera de Baez'in aşkı, dünyaca ünlü bir magazin dergisine haber oldu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Pedro de Noronha ile Carolina Herrera de Baez'i kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
Tülin Şahin’in EX’i iyi yere dükkan açmış! Pedro de Noronha ünlü moda devinin veliahdıyla aşk yaşıyor!

Tülin Şahin, bir kız çocuk sahibi olduğu Portekizli Pedro de Noronha'dan 2020'de ayrılmış, hatta ağır ithamlarla birbirlerine dava açmışlardı.

Tülin Şahin’in EX’i iyi yere dükkan açmış! Pedro de Noronha ünlü moda devinin veliahdıyla aşk yaşıyor!

O tarihten beri hem hukuk mücadeleleri hem de medya aracılığıyla kavgaları sürüyordu.

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Tülin Şahin’in EX’i iyi yere dükkan açmış! Pedro de Noronha ünlü moda devinin veliahdıyla aşk yaşıyor!

Meğer Noronha dünyaca ünlü bir kadınla aşk yaşıyor, gözü hiçbir şeyi görmüyormuş!

Tülin Şahin’in EX’i iyi yere dükkan açmış! Pedro de Noronha ünlü moda devinin veliahdıyla aşk yaşıyor!

Eski eniştemizin yeni sevgilisi olan Carolina Herrera de Baez, dünyaca ünlü bir moda imparatorluğunun veliahdı.

Tülin Şahin’in EX’i iyi yere dükkan açmış! Pedro de Noronha ünlü moda devinin veliahdıyla aşk yaşıyor!

Annesinin kurduğu markanın parfüm bölümünü yöneten 53 yaşındaki Baez, moda ve iş dünyasında büyük şöhrete sahip.

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