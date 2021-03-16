Tüm birikimini süper lüks villasına yatıran Demet Özdemir'den o iddialara açıklama! Sevgilisi Oğuzhan Koç böyle tiye aldı...

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç'un birkaç ay önce başlayan ilişkisi tam gaz devam ediyor. Aşklarıyla yeni yıla damga vuran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, her hareketleriyle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 4 milyon liraya Zekeriyaköy'den ev aldığı ortaya çıkan Demet Özdemir'in, tüm birikimini yeni yuvasına harcadığı iddia edilmişti. Uzun süredir tadilat işleriyle uğraşan oyuncunun, iş temposu sebebiyle evindeki tadilata yetişemeyince çareyi sevgilisinden yardım istemekte bulduğu öne sürülmüştü. Gözde çiftten konuyla ilgili iddialara yanıt gecikmedi.
Giriş Tarihi: 16.03.2021
11:36
Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
11:49
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