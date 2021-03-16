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Haberler Galeri Tüm birikimini süper lüks villasına yatıran Demet Özdemir'den o iddialara açıklama! Sevgilisi Oğuzhan Koç böyle tiye aldı...

Tüm birikimini villasına yatıran 'den o iddialara açıklama! Sevgilisi böyle tiye aldı...

Ünlü oyuncu ve şarkıcı 'un birkaç ay önce başlayan ilişkisi tam gaz devam ediyor. Aşklarıyla yeni yıla damga vuran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, her hareketleriyle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 4 milyon liraya 'den ev aldığı ortaya çıkan Demet Özdemir'in, tüm birikimini yeni yuvasına harcadığı iddia edilmişti. Uzun süredir tadilat işleriyle uğraşan oyuncunun, iş temposu sebebiyle evindeki tadilata yetişemeyince çareyi sevgilisinden yardım istemekte bulduğu öne sürülmüştü. Gözde çiftten konuyla ilgili iddialara yanıt gecikmedi.

Giriş Tarihi: 16.03.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 11:49
Tüm birikimini süper lüks villasına yatıran Demet Özdemir'den o iddialara açıklama! Sevgilisi Oğuzhan Koç böyle tiye aldı...

Geçtiğimiz yılın son günlerinde aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu ile şarkıcı , birlikte geçirdikleri Çeşme tatiliyle ilişkiyi ele vermişti. Belgelenen aşk sonrası çift, aşk yaşadıklarını ilan etmişti.

Tüm birikimini süper lüks villasına yatıran Demet Özdemir'den o iddialara açıklama! Sevgilisi Oğuzhan Koç böyle tiye aldı...

Artık objektiflerden kaçmayan ve el ele gezen ve , özel hayatları ile magazin gündeminden düşmüyor.

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Tüm birikimini süper lüks villasına yatıran Demet Özdemir'den o iddialara açıklama! Sevgilisi Oğuzhan Koç böyle tiye aldı...

Geçtiğimiz aylarda , 4 milyon TL'ye 'den ev almıştı. Hatta Özdemir'in villasına tüm birikimini yatırdığı iddia edilmişti.

Tüm birikimini süper lüks villasına yatıran Demet Özdemir'den o iddialara açıklama! Sevgilisi Oğuzhan Koç böyle tiye aldı...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrolü canlandıran ve Instagram'da 12.5 milyon takipçisi olan 'in, evinin içini yapmak için ise sponsorların sıraya girdiği öne sürülmüştü.

Tüm birikimini süper lüks villasına yatıran Demet Özdemir'den o iddialara açıklama! Sevgilisi Oğuzhan Koç böyle tiye aldı...

Tüm bu iddiaların yanı sıra dün ve hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

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