Giriş Tarihi: 10.05.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 12:44

Tüm çabalara rağmen kaçamadılar! Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Sibel Can böyle görüntülendi!

Güzelliği, sesi ve dans şovu ile yıllardır sahnelerin aranılan isimlerinden olan Sibel Can son olarak Emir Sarıgül ile yaşadığı aşk haberleriyle gündem olmuştu. 52 yaşındaki Sibel Can'ın aşkı Emir Sarıgül ile doludizgin devam ediyor. Daha önce adı spiker Buket Aydın ile anılan Emir Sarıgül, adeta Sibel Can ile Buket Aydın arasında mekik dokudu ve aşk üçgeninin galibi Sibel Can oldu. Aylar sonra görüntülenen Sibel Can ile Emir Sarıgül ilişkileri hakkında yine sessiz kaldı. İkili, önceki akşam Çubuklu'da ortaya çıktı. Masanın başında bir garson bekleten ve etraftan görüntü alınmasını istemeyen Sarıgül, tüm çabalarına rağmen kaçamadı.