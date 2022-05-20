Giriş Tarihi: 20.05.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 08:08

Tüm sırlarını açıkladı! 43 yaşındaki deneyimli manken Çağla Şıkel'den yıllar sonra gelen flaş itiraf!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Sık sık Erciyes'e giden Çağla Şıkel'in, buradaki ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İki çocuk annesi 43 yaşındaki manken ve sunucu Çağla Şıkel, her zaman güzelliği ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şıkel, çok merak edilen sırlarını paylaştı. İşte Çağla Şıkel'in tüm sırları…