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Haberler Galeri Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş yeni proje için 18 kilo verdi! Görenler tanıyamadı! ‘Yerli George Clooney’
Giriş Tarihi: 16.04.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 07:39

Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş yeni proje için 18 kilo verdi! Görenler tanıyamadı! ‘Yerli George Clooney

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, 'Neler Umdum Neler Buldum' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği Kübra Özdemir'e, düzenlemesinin Hakan Sunul'a ait şarkının klip yönetmenliğini ise Selvi Serttaş üstlendi. Kliplerindeki eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, slov şarkısıyla da adından bir kez daha söz ettirecek. Yıllardır takım elbise ile gördüğümüz Bülent Serttaş, sarı boğazlı kazağı ve yeni tarzıyla da beğeni topladı. Ünlü sanatçıya yerli George Clooney yakıştırması yapılırken projesi için yaklaşık 18 kilo vermesi de sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş yeni proje için 18 kilo verdi! Görenler tanıyamadı! ‘Yerli George Clooney’

Yaptığı açıklamalar ile sık sık magazin gündeminde yerini alan Bülent Serttaş, 'Neler Umdum Neler Buldum' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Yıllardır fazla kiloları ile sorun yaşayan Bülent Serttaş'ın yeni imajı ise sosyal medyada gündem oldu.

Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş yeni proje için 18 kilo verdi! Görenler tanıyamadı! ‘Yerli George Clooney’

Kliplerindeki eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, slov şarkısıyla da adından bir kez daha söz ettirecek.

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Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş yeni proje için 18 kilo verdi! Görenler tanıyamadı! ‘Yerli George Clooney’

Yıllardır takım elbise ile gördüğümüz Bülent Serttaş, sarı boğazlı kazağı ve yeni tarzıyla da beğeni topladı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş yeni proje için 18 kilo verdi! Görenler tanıyamadı! ‘Yerli George Clooney’

Ünlü sanatçıya yerli George Clooney yakıştırması yapılırken projesi için yaklaşık 18 kilo vermesi de sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş yeni proje için 18 kilo verdi! Görenler tanıyamadı! ‘Yerli George Clooney’

İşte Bülent Serttaş ve zayıflayarak bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimlerin değişimleri...

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