Türk sinemasının efsanesi Kapıcılar Kral'ındaki Seyyid'in oğlu İbram'ın son hali görenler inanamıyor!

Dizi ve filmlerdeki çocuk oyuncular bize hiç büyümeyecek gibi gelir... Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Kapıcılar Kralı'nda kapıcı Seyyid'in oğlu olan küçük İbram'da onlardan biri. İbram'ın şimdiki halini görünce çok şaşıracaksınız...