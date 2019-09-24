Türk sinemasının efsanesi Kapıcılar Kral'ındaki Seyyid'in oğlu İbram'ın son hali görenler inanamıyor!
Türk sinemasının efsanesi Kapıcılar Kral'ındaki Seyyid'in oğlu İbram'ın son hali görenler inanamıyor!
1976 yılında vizyona giren Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenilen filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nda Kemal Sunal'ın canlandırdığı Seyyid'in oğlu küçük İbram'ın şimdiki halini görünce ne kadar şaşıracağınızı düşünebiliyor musunuz? Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı filmin senaryosunu da Umur Bugay yazmıştı. Türk sinemasında veya dizi sektöründe geçmiş yıllarda karşımıza çıkan isimlerin son hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor; işte o isimler...
Giriş Tarihi: 24.09.2019
08:10
Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
08:11