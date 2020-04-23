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Türk sinemasının en çok filme sahip olan serisi ... Peki Ayşecik olarak tanıdığımız şimdi ne yapıyor?

Türk sinemasında çocuk yıldızların önünü açan '' karakteri ile gönülleri fetheden Zeynep Değişmencioğlu zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa bir daha hiç dönmedi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği, 'nun başrolünde yer aldığı 'Ayşecik', izleyiciden gördüğü ilgi üzerine çekilen devam filmleriyle 11 yılda 15 filmlik seri haline getirildi. Filmin senaristi Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan 1954 doğumlu Zeynep Değirmencioğlu, dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlendikten sonra kendine bambaşka bi yol çizdi. Şimdilerde 'da emlakçılık yapan Zeynep Değirmencioğlu son hali ile merak konusu oldu. İşte Ayşecik Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 15:37
Türk sinemasının en çok filme sahip olan serisi Ayşecik... Peki Ayşecik olarak tanıdığımız Zeynep Değirmencioğlu şimdi ne yapıyor?

Türk sinemasında çocuk yıldızların önünü açan '' karakteri ile gönülleri fetheden Zeynep Değişmencioğlu zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa bir daha hiç dönmedi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği, 'nun başrolünde yer aldığı 'Ayşecik', izleyiciden gördüğü ilgi üzerine çekilen devam filmleriyle 11 yılda 15 filmlik seri haline getirildi. Filmin senaristi Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan 1954 doğumlu Zeynep Değirmencioğlu, dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlendikten sonra kendine bambaşka bi yol çizdi. Şimdilerde 'da emlakçılık yapan Zeynep Değirmencioğlu son hali ile merak konusu oldu. İşte Ayşecik Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin değişimleri...

Türk sinemasının en çok filme sahip olan serisi Ayşecik... Peki Ayşecik olarak tanıdığımız Zeynep Değirmencioğlu şimdi ne yapıyor?

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Türk sinemasının en çok filme sahip olan serisi Ayşecik... Peki Ayşecik olarak tanıdığımız Zeynep Değirmencioğlu şimdi ne yapıyor?
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Türk sinemasının en çok filme sahip olan serisi Ayşecik... Peki Ayşecik olarak tanıdığımız Zeynep Değirmencioğlu şimdi ne yapıyor?

LALE BELKIS

Türk sinemasının en çok filme sahip olan serisi Ayşecik... Peki Ayşecik olarak tanıdığımız Zeynep Değirmencioğlu şimdi ne yapıyor?
Türk sinemasının en çok filme sahip olan serisi Ayşecik... Peki Ayşecik olarak tanıdığımız Zeynep Değirmencioğlu şimdi ne yapıyor?

TARIK TARCAN

Türk sinemasının en çok filme sahip olan serisi Ayşecik... Peki Ayşecik olarak tanıdığımız Zeynep Değirmencioğlu şimdi ne yapıyor?
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