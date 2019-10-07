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  • Türk sinemasının en güzellerindendi! Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

Türk sinemasının en güzellerindendi! 'nun son hali...

Yeşilçam'ın güzeller güzeli sinemamıza damga vuran pek çok filmde yer aldı. Ah Nerede, Gırgıriye, Yaban gibi sayısız filmde başrol oynayan ve Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu filmleri hala ilgiyle takip edilen bir isim. 1974'den beri Türker İnanoğlu ile evli olan Gülşen Bubikoğlu özellikle romantik komedi türünde filmlerinde Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve 'la birçok kez kamera karşısına geçti. Öte yandan geçen yıllar , Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın gibi dönemin starlarından olan Gülşen Bubikoğlu'nu da değiştirdi. Yıldız oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki halini görenler çok şaşırdı!

Giriş Tarihi: 07.10.2019 08:30 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 08:44
Türk sinemasının en güzellerindendi! Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

İşte bir döneme damga vuran güzel yıldız ve yine onun gibi popüler isimlerin yıllar önce ve sonraki halleriyle şaşkına çeviren değişimleri. Bazı isimlerin değişimleri sizi şoka uğratabilir!

Türk sinemasının en güzellerindendi! Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

CANAN PERVER

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Türk sinemasının en güzellerindendi! Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

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Türk sinemasının en güzellerindendi! Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

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Türk sinemasının en güzellerindendi! Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

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Türk sinemasının en güzellerindendi! Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

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Türk sinemasının en güzellerindendi! Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

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