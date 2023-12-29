Giriş Tarihi: 29.12.2023 14:44
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
14:44
Türk Sineması'nın sert bakışlı delikanlısıydı! Oğlu Kuruluş Osman'ın yıldızı çıktı
Türk Sineması'nın sert bakışlı delikanlısıydı Hayati Hamzaoğlu. Usta isim yer aldığı sayısız filmleriyle Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Çöl Kartalı, Malkoçoğlu Kurt Bey, Aynalı Tahir ve Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Trabzonlu oyuncu, Yeşilçam'da hayat verdiği sert mizaçlı karakterle akıllara kazındı. Oğlu da babasının izinden giderek sanata yöneldi. Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da çok ünlü bir oyuncu çıktı. Meğer Kuruluş Osman'ın yıldızıymış...