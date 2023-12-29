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Haberler Galeri Türk Sineması'nın sert bakışlı delikanlısıydı! Oğlu Kuruluş Osman'ın yıldızı çıktı
Giriş Tarihi: 29.12.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 14:44

Türk Sineması'nın sert bakışlı delikanlısıydı! Oğlu Kuruluş Osman'ın yıldızı çıktı

Türk Sineması'nın sert bakışlı delikanlısıydı Hayati Hamzaoğlu. Usta isim yer aldığı sayısız filmleriyle Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Çöl Kartalı, Malkoçoğlu Kurt Bey, Aynalı Tahir ve Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Trabzonlu oyuncu, Yeşilçam'da hayat verdiği sert mizaçlı karakterle akıllara kazındı. Oğlu da babasının izinden giderek sanata yöneldi. Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da çok ünlü bir oyuncu çıktı. Meğer Kuruluş Osman'ın yıldızıymış...

Türk Sineması’nın sert bakışlı delikanlısıydı! Oğlu Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı

Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarından biri olan Hayati Hamzaoğlu, rol aldığı sayısız filmle adını tarihe kazıyan isimlerden oldu.

Türk Sineması’nın sert bakışlı delikanlısıydı! Oğlu Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı

Maddi nedenlerden dolayı ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Hayati Hamzaoğlu, kuyumculuk ve kunduracılık gibi pek çok farklı işte çalıştı.

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Türk Sineması’nın sert bakışlı delikanlısıydı! Oğlu Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı

Türk Sineması'nın sert bakışlı delikanlısı Hayati Hamzaoğlu, en son 1998 yılında Aynalı Tahir filminde rol almıştı.

Türk Sineması’nın sert bakışlı delikanlısıydı! Oğlu Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı

200'e yakın filmde izleyici karşısına çıkan Hayati Hamzaoğlu, henüz 67 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayrılmıştı.

Türk Sineması’nın sert bakışlı delikanlısıydı! Oğlu Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı

Oyuncu 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi olmuştu.

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