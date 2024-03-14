Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
16:50
Türk sinemasının yıldızı Serpil Örümcer çok zor günler geçiriyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı usta oyuncu şimdi de şarkılarını satıyor!
Türki sinemasının usta ismi Serpil Örümcer, eski fotoğraflarının ardından şimdi de şarkılarını satışa çıkardığını açıkladı. Serpil Örümcer, sosyal medyada gündem oldu. Yeşilçam'ın ve sahnelerin sevilen ismi Serpil Örümcer, maddi anlamda zor günler geçiriyor. Faturalarını ödeyemeyen Örümcer, sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski fotoğraflarını 200 liradan satışa çıkardığını duyurmuştu. 70'li yıllarda 'Bayan Bacak' olarak tanınan Serpil Örümcer, yıllar sonra ortaya çıktı.Serpil Örümcer Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi. Serpil Örümcer, şimdilerde pazar tezgahında çalışarak hayatını devam ettiriyor. İşte Serpil Örümcer'in yürekleri sızlatan son hali…