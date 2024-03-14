Türk sinemasının yıldızı Serpil Örümcer çok zor günler geçiriyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı usta oyuncu şimdi de şarkılarını satıyor!

ŞARKILARINI SATIYOR

71 yaşındaki Serpil Örümcer şimdi de şarkılarını bir CD'de topladığını söyleyerek 300 liradan satışa çıkardığını söyledi.

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"1970'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bazı ihtiyaçlarımdan ve borçlarımdan dolayı nostalji olarak şarkılarımı bir CD'de topladım. Onları satmak istiyorum. Eğer arzu ederseniz adresinize imzalı olarak gönderirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."