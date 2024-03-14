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Haberler Galeri Türk sinemasının yıldızı Serpil Örümcer çok zor günler geçiriyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı usta oyuncu şimdi de şarkılarını satıyor!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 16:50

Türk sinemasının yıldızı Serpil Örümcer çok zor günler geçiriyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı usta oyuncu şimdi de şarkılarını satıyor!

Türki sinemasının usta ismi Serpil Örümcer, eski fotoğraflarının ardından şimdi de şarkılarını satışa çıkardığını açıkladı. Serpil Örümcer, sosyal medyada gündem oldu. Yeşilçam'ın ve sahnelerin sevilen ismi Serpil Örümcer, maddi anlamda zor günler geçiriyor. Faturalarını ödeyemeyen Örümcer, sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski fotoğraflarını 200 liradan satışa çıkardığını duyurmuştu. 70'li yıllarda 'Bayan Bacak' olarak tanınan Serpil Örümcer, yıllar sonra ortaya çıktı.Serpil Örümcer Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi. Serpil Örümcer, şimdilerde pazar tezgahında çalışarak hayatını devam ettiriyor. İşte Serpil Örümcer'in yürekleri sızlatan son hali…

Türk sinemasının yıldızı Serpil Örümcer çok zor günler geçiriyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı usta oyuncu şimdi de şarkılarını satıyor!

71 yaşındaki Serpil Örümcer şimdi de şarkılarını bir CD'de topladığını söyleyerek 300 liradan satışa çıkardığını söyledi. 70'li yıllarda 'Bayan Bacak' olarak tanınan sanatçı Serpil Örümcer, Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi. Yeşilçam ve sahnelerin aranan ismi Örümcer, zor günler geçiriyor.

Türk sinemasının yıldızı Serpil Örümcer çok zor günler geçiriyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı usta oyuncu şimdi de şarkılarını satıyor!

Daha önce de maddi olarak zor zamanlar yaşayan sanatçı, duyarlı vatandaşların desteğiyle bir nebze olsun rahatlamıştı.

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Türk sinemasının yıldızı Serpil Örümcer çok zor günler geçiriyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı usta oyuncu şimdi de şarkılarını satıyor!

Ancak son günlerde yine ağır şartlar altında ezilen Örümcer, bir çıkış bulmak için eski fotoğraflarını imzalı olarak satışa çıkardığını duyurdu. Faturalarını ödeyemeyen Örümcer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben 70'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im.

Türk sinemasının yıldızı Serpil Örümcer çok zor günler geçiriyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı usta oyuncu şimdi de şarkılarını satıyor!

Ben bu resimlerini 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektriğimi, suyumu, doğalgazımı vermek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız size imzalı, adınıza göndermek istiyorum. Size çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sevgiler, saygılar" paylaşımında bulundu.

Türk sinemasının yıldızı Serpil Örümcer çok zor günler geçiriyor! Şarkıcı Berkant’ın uğruna Samanyolu’nu yazdığı usta oyuncu şimdi de şarkılarını satıyor!

ŞARKILARINI SATIYOR

71 yaşındaki Serpil Örümcer şimdi de şarkılarını bir CD'de topladığını söyleyerek 300 liradan satışa çıkardığını söyledi.

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"1970'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bazı ihtiyaçlarımdan ve borçlarımdan dolayı nostalji olarak şarkılarımı bir CD'de topladım. Onları satmak istiyorum. Eğer arzu ederseniz adresinize imzalı olarak gönderirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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