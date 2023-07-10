Türkan Şoray aldığı ölüm haberi ile yıkıldı!

Yeşilçam'ın ustası Türkan Şoray'a hayranlığı ile bilinen Metin Şamdan vefat etti. Ölüm haberi ile yıkılan Şoray, büyük üzüntü yaşadı. Yaşadığı hisleri sosyal medya hesabından duyuran Şoray, yurt dışında olduğunu belirtti. HAYRANLIĞI İLKOKUL SIRALARINDA BAŞLADI İlkokul yıllarında Türkan Şoray'ın filmlerini izleyerek büyüyen ve daha sonralarında kendini sanata adayan Metin Şamdan'ın hayatını kaybetmesi Türkan Şoray'ı derinden yaraladı. Yaşadığı durumu aktaran Şoray, 'Çok üzgünüm. Metin Şamdan'ı kaybetmişiz. Yurt dışındayım, yeni öğrendim. Yıllardı bana sonsuz sevgiyle bağlıydı. Ne söylesem eksik kalır, mekânın cennet olsun. Seni unutmayacağım sevgili Metin Şamdan.' sözleri ile dile getirdi. Türkan Şoray ve Nazan Şoray'ın neredeyse kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri daha olduğu ortaya çıktı. Türkan Şoray'ın kız kardeşi Figen Çevik Gezer'i ilk kez görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi kendi gibi ünlü olan kız kardeşi Nazan Şoray'ı bilmeyen yoktur. Peki Türkan Şoray ile Nazan Şoray kardeşlerin neredeyse kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri daha olduğunu söylesek. Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz haftalarda ekranlarda boy göstermişti. Acı Günler ve Balayı filmleriyle şöhret kazanan Nazan Şoray, müzik kariyerindeki ilk çıkışını Selami Şahin imzalı 'Sana Merhaba Dedim'le yapmıştı. Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Nazan Şoray'ı görenlerin nutku tutulmuştu. Türkan Şoray'ın kız kardeşi oyuncu ve şarkıcı Nazan Şoray'ın eski halinden eser yok. Adeta baştan aşağı değişen Nazan Şoray'ın son hali bambaşka biri gibi. İşte Türkan Şoray'ın kız kardeşi Nazan Şoray'ın son hali... Türkan Şoray'a benzerliğiyle bilinen Nazan Şoray'ın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmazken, estetik dokunuşlarla da büyük bir değişim yaşadığı görüldü. 68 yaşındaki Nazan Şoray'ın 50'li yaşlarına geri döndüğünü belirten hayranları son haline beğeni yağdırdı. Türk sinemasının önemli oyuncularından Türkân Şoray'ın kız kardeşi olan Nazan Şoray bir süre sinema sektöründe çalıştıktan sonra müzisyenliğe adım atmıştır. Nazan Şoray, 1990'ların ikinci yarısından sonra müzik kariyerini noktalama kararı aldı. Ancak 2011 yılında tekrardan dönüş yapan şarkıcı, Mültecin Olayım isimli albümü ile müziğe geri döndü. Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray daha önce katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunmuştu. 'SOKAKLARDA RAHAT YÜRÜMEK İSTİYORUM' 'Ablam artist olunca biraz yalnız kaldım diyebilirim' şeklinde açıklama yapan Şoray, neden film artisti olmak istemediğini de yanıtlayarak şöyle konuştu: 'Şikayet anlamında söylemiyorum, sadece olanı söylüyorum ama ben kendimi mutlu addediyorum. Mutlu bir çocuktum. Hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Küçükken mimar olmak istiyordum, hala merakım var. Bana 'Niye sen de ablan gibi film artisti olmak istemiyorsun?' diye sorduklarında 'Sokaklarda rahat yürümek istiyorum. Simit yiyerek yürümek ve otobüse binmek istiyorum' demiştim.' 'SİNEMADAN PARA KAZANMAK İMKANSIZDI' Ünlü isim, sinemadan para kazanamadığını ve müziğe neden yöneldiğini şu sözlerle açıklamıştı: 'Sahneye çıkınca seni şarkıcı yerine koymuyorlar. Yüzüne karşı söylenmese de konuşulanları duyuyorsun. Ben de bunu önceleri önemsemiyordum. 'Evet, ben film artistiyim. Ben bu işi geçici olarak yapıyorum.' diyordum. Sinemada hiçbir ödeme yapmıyorlardı. Para kazanmak hemen hemen imkansızdı. Ben doğru dürüst para aldığımı hatırlamıyorum sinemada. İnsana artık 'Kendi paramı kazanıyorum' düşüncesi geliyor. Bu da bir etkendi. Neticede geçiminizi sağlayacaksınız. Baktım ki bu insanlar böyle söylüyor, 'Benim bunları utandırmam lazım' diyerek, şan dersleri aldım ve devam ettim' ifadelerini kullandı. SIKILMAKTAN KORKTUĞUM İÇİN EVLENMEDİM Nazan Şoray daha önce verdiği bir röportajda, sıkılmaktan korktuğu için evlenmediğini açıklamıştı. 'Evlenirsem ayrılmamam lazımdı, öyle bir düşünceye sahiptim' diyen Şoray, çocuk yapmama sebebini de söylemişti. Ünlü isim, 'Benim hayatım sahnede, hep çalışarak geçti. Hayatımda aşk olmasa olur ama iş olmazsa olmaz. Öyle bir yapıya sahibim. O zaman için buna zaman kaybı olarak baktım' şeklinde konuşmuştu. Nazan Şoray ve Türkan Şoray'ın bir kardeşlerinin daha olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Adeta sır gibi saklanan, magazinde hiç yer almayan Türkan Şoray'ın kız kardeşi Figen Çevik Gezer ortaya çıktı. Sosyal medyada aktif olan Türkan Şoray, son olarak annesinin Anneler Günü'nü paylaştığı nostaljik bir kare ile kutladı. Türkan Şoray'ın Anneler Günü paylaşımında dikkatleri birçok kişinin ilk kez gördüğü kız kardeşi Figen Çevik Gezer çekti. İşte Nazan Şoray ile Türkan Şoray'ın kız kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri... Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de dikkat çekiyor. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in Karan adında bir de oğlu var. Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranlarının markajında. Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor. Instagram'da 20 milyona takipçisi olan Burak Özçivit sık sık kardeşi ile de paylaşımda bulunuyor. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in güzelliği ile hayran bırakan kız kardeşi Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit özellikle tatil pozları ile büyük beğeni toplamıştı. Burçun Özçivit'e takipçilerinden 'Esmer güzeli' yorum yağıyor. İşte sizin için derlediği ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri... 2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi ile izlediğimiz oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerle dikkat çekiyor. Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş! Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu. Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi Kardelen Hacıoğlu Doğum ve Vuslat gibi yapımlarda oynamış. Güzel gözleri ile övgüleri toplayan Kardelen Hacıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına da beğeni yağıyor. AZRA AKIN AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE UMUT AKYÜREK UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK GÜRKAN UYGUN GÜRKAN UYGUN VE VOLKAN UYGUN HAKAN PEKER HAKAN PEKER VE ABİSİ ZAFER PEKER BURCU ESMERSOY BURCU ESMERSOY VE KARDEŞİ MÜGE ESMERSOY BÜŞRA DEVELİ BÜŞRA DEVELİ'NİN KARDEŞİ DİLARA DEVELİ BARIŞ ARDUÇ BARIŞ ARDUÇ AĞABEYİ ONUR ARDUÇ VE KARDEŞİ MERT ARDUÇ İREM DERİCİ İREM DERİCİ'NİN KARDEŞİ CEMRE DERİCİ MELİSA ŞENOLSUN MELİSA ŞENOLSUN VE EFECAN ŞENOLSUN PINAR ALTUĞ PINAR ALTUĞ VE KARTAL ALTUĞ ARAS BULUT İYNEMLİ ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ ÇAĞATAY ULUSOY ÇAĞATAY ULUSOY VE KARDEŞİ ATALAY ULUSOY EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI VE KARDEŞİ FUNDA ŞALI BENSU SORAL BENSU SORAL, İKİZ KARDEŞİ BEDİRHAN SORAL VE ABLASI HANDE SORAL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL VE KIZ KARDEŞİ GAMZE ERÇEL KAAN URGANCIOĞLU KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ CAN URGANCIOĞLU TOLGA SARITAŞ TOLGA SARITAŞ VE KARDEŞİ GENCAY SARITAŞ FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞİ HADİSE HADİSE, KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ MERYEM UZERLİ MERYEM UZERLİ MERVE DİZDAR MERVE DİZDAR VE KARDEŞİ