Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkan Şoray aldığı ölüm haberi ile yıkıldı!
Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:54

Türkan Şoray aldığı ölüm haberi ile yıkıldı!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray, aldığı ölüm haberi ile yıkıldı. Usta oyuncu Türkan Şoray'a hayranlığı nedeniyle kendini sanata adayan Metin Şamdan, hayatını kaybetti. Bu haberi alan Türkan Şoray ise büyük üzüntü yaşadı.

Türkan Şoray aldığı ölüm haberi ile yıkıldı!

Yeşilçam'ın ustası Türkan Şoray'a hayranlığı ile bilinen Metin Şamdan vefat etti.

Türkan Şoray aldığı ölüm haberi ile yıkıldı!

Ölüm haberi ile yıkılan Şoray, büyük üzüntü yaşadı. Yaşadığı hisleri sosyal medya hesabından duyuran Şoray, yurt dışında olduğunu belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkan Şoray aldığı ölüm haberi ile yıkıldı!

HAYRANLIĞI İLKOKUL SIRALARINDA BAŞLADI

İlkokul yıllarında Türkan Şoray'ın filmlerini izleyerek büyüyen ve daha sonralarında kendini sanata adayan Metin Şamdan'ın hayatını kaybetmesi Türkan Şoray'ı derinden yaraladı.

Türkan Şoray aldığı ölüm haberi ile yıkıldı!

Yaşadığı durumu aktaran Şoray, "Çok üzgünüm. Metin Şamdan'ı kaybetmişiz. Yurt dışındayım, yeni öğrendim. Yıllardı bana sonsuz sevgiyle bağlıydı. Ne söylesem eksik kalır, mekânın cennet olsun. Seni unutmayacağım sevgili Metin Şamdan." sözleri ile dile getirdi.

Türkan Şoray aldığı ölüm haberi ile yıkıldı!

Türkan Şoray ve Nazan Şoray'ın neredeyse kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri daha olduğu ortaya çıktı. Türkan Şoray'ın kız kardeşi Figen Çevik Gezer'i ilk kez görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SON DAKİKA