Türkan Şoray aldığı ölüm haberi ile yıkıldı!

Yaşadığı durumu aktaran Şoray, "Çok üzgünüm. Metin Şamdan'ı kaybetmişiz. Yurt dışındayım, yeni öğrendim. Yıllardı bana sonsuz sevgiyle bağlıydı. Ne söylesem eksik kalır, mekânın cennet olsun. Seni unutmayacağım sevgili Metin Şamdan." sözleri ile dile getirdi.