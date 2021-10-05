Türkan Şoray göğsünü gere gere paylaştı! Yeşilçam’ın ’Sultan’ı Türkan Şoray’ın son hali olay!

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor. Türkan Şoray'ın son hali ise giderek zayıfladığını ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette görüntülenen Türkan Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmamıştı. Adeta bir deri bir kemik kalan Türkan Şoray'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulunan Türkan Şoray'ın yüzündeki değişim oldukça dikkat çekerken Türk sinemasının 'Sultan'ına beğeni yağdı. İşte fazla kilolarından kurtulan ve estetik yaptıran usta sanatçı Türkan Şoray'ın son hali...