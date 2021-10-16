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Haberler Galeri Türkan Şoray nostaljik karesi ile büyüledi! Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray hayranlarını geçmişe götürdü!
Giriş Tarihi: 16.10.2021 07:32 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 07:32

Türkan Şoray nostaljik karesi ile büyüledi! Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray hayranlarını geçmişe götürdü!

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor. Türkan Şoray'ın son hali ise giderek zayıfladığını ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette görüntülenen Türkan Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmamıştı. Adeta bir deri bir kemik kalan Türkan Şoray'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulunan Türkan Şoray hayranlarını eski günlere götürdü. Türk sinemasının 'Sultan'ına beğeni yağdı. İşte fazla kilolarından kurtulan ve estetik yaptıran usta sanatçı Türkan Şoray'ın nostaljik karesi...

Türkan Şoray nostaljik karesi ile büyüledi! Türk sinemasının ’Sultan’ı Türkan Şoray hayranlarını geçmişe götürdü!

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor.

Türkan Şoray nostaljik karesi ile büyüledi! Türk sinemasının ’Sultan’ı Türkan Şoray hayranlarını geçmişe götürdü!

Türkan Şoray'ın son hali ise giderek zayıfladığını ortaya koydu.

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Türkan Şoray nostaljik karesi ile büyüledi! Türk sinemasının ’Sultan’ı Türkan Şoray hayranlarını geçmişe götürdü!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette görüntülenen Türkan Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmamıştı.

Türkan Şoray nostaljik karesi ile büyüledi! Türk sinemasının ’Sultan’ı Türkan Şoray hayranlarını geçmişe götürdü!

Adeta bir deri bir kemik kalan Türkan Şoray'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Türkan Şoray nostaljik karesi ile büyüledi! Türk sinemasının ’Sultan’ı Türkan Şoray hayranlarını geçmişe götürdü!

Sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulunan Türkan Şoray hayranlarını eski günlere götürdü.

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