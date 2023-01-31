Giriş Tarihi: 31.01.2023 10:18
Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
10:28
Türkan Şoray'a sosyetik damat! Yağmur Ünal ile İzi Hekimoğlu'nun yaş farkı çok konuşulmuştu! Düğüne onay çıktı!
Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın evliliklerinden dünyaya gelen kızları Yağmur Ünal yuvadan uçuyor! Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal bir süredir sosyetenin gözde bekarlarından iş insanı İzi Hekimoğlu ile aşk yaşıyor. Cemiyetin tanınan isimlerinden Yasemin Gençoğlu'nun babası olan İzi Hekimoğlu aynı zamanda dede. Yağmur Ünal ile İzi Hekimoğlu'nun yaş farkı çok konuşulmuş hatta Yasemin Gençoğlu'nun da başından beri bu aşka karşı olduğu iddia edilmişti. Kızından onay alan İzi Hekimoğlu'nun Yağmur Ünal ile nikah masasına oturacağı son çıkan haberler arasında. İşte Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın düğünü ile ilgili ayrıntılar...