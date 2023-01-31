Türkan Şoray’a sosyetik damat! Yağmur Ünal ile İzi Hekimoğlu’nun yaş farkı çok konuşulmuştu! Düğüne onay çıktı!

Cemiyetin tanınan isimlerinden Yasemin Gençoğlu'nun babası olan İzi Hekimoğlu aynı zamanda dede. Yağmur Ünal ile İzi Hekimoğlu'nun yaş farkı çok konuşulmuş hatta Yasemin Gençoğlu'nun da başından beri bu aşka karşı olduğu iddia edilmişti.