Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray'dan şarkıcı kardeşi Nazan Şoray'a doğum günü sürprizi… Yılların eskitemediği sanatçılarımızdan Nazan Şoray yeni yaşını kutladı. Şoray, sosyal medya hesabından yaptığı doğum günü paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerince çekti. Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray için yaptırdığı doğum günü pastasının üstündeki not ise dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan usta sanatçı güzelliğiyle büyüledi. Şoray'ın yaşı ise merak konusu oldu. İşte merak edenler için Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'ın yaşı…