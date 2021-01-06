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Haberler Galeri Türkan Şoray’dan Nazan Şoray’a doğum günü sürprizi!

’dan ’a sürprizi!

Türk sinemasının Sultanı 'dan şarkıcı kardeşi 'a sürprizi… Yılların eskitemediği sanatçılarımızdan Nazan Şoray yeni yaşını kutladı. Şoray, hesabından yaptığı doğum günü paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerince çekti. Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray için yaptırdığı doğum günü pastasının üstündeki not ise dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan usta sanatçı güzelliğiyle büyüledi. Şoray'ın yaşı ise merak konusu oldu. İşte merak edenler için Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray'ın yaşı…

Giriş Tarihi: 06.01.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 09:08
Türkan Şoray’dan Nazan Şoray’a doğum günü sürprizi!

Türk sinemasının Sultanı 'dan şarkıcı kardeşi 'a sürprizi… Yılların eskitemediği sanatçılarımızdan Nazan Şoray yeni yaşını kutladı.

Türkan Şoray’dan Nazan Şoray’a doğum günü sürprizi!

Şoray, hesabından yaptığı paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerince çekti.

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Türkan Şoray’dan Nazan Şoray’a doğum günü sürprizi!

'ın kardeşi için yaptırdığı pastasının üstündeki not ise dikkat çekti. Şoray 'Canımız Nazomuz mutlu yılların olsun' notu yazdı.

Türkan Şoray’dan Nazan Şoray’a doğum günü sürprizi!

'ın paylaşımına takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağdı. Yıllara meydan okuyan usta sanatçı güzelliğiyle büyüledi.

Türkan Şoray’dan Nazan Şoray’a doğum günü sürprizi!

Şoray'ın yaşı ise merak konusu oldu. İşte merak edenler için 'ın kardeşi 'ın yaşı…

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