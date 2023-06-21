Giriş Tarihi: 21.06.2023 06:41 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 06:45

Türkan Şoray’ın bir kardeşi daha olduğunu biliyor musunuz? İşte Türkan Şoray ile Nazan Şoray'ın sır gibi sakladıkları kız kardeşleri!

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın kız kardeşi Nazan Şoray'ı herkes bilir. Peki, Türkan Şoray ile Nazan Şoray kardeşlerin kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri daha olduğunu biliyor musunuz? Adeta sır gibi saklanan, magazinde hiç yer almayan Türkan Şoray'ın kız kardeşi Figen Çevik Gezer'ı görenler şoke oldu. Sosyal medyada aktif olan Türkan Şoray, son olarak annesinin Anneler Günü'nü paylaştığı nostaljik bir kare ile kutlamıştı. Türkan Şoray'ın Anneler Günü paylaşımında dikkatleri birçok kişinin ilk kez gördüğü kız kardeşi Figen Çevik Gezer çekmişti. İşte Nazan Şoray ile Türkan Şoray'ın kız kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...