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Haberler Galeri Türkan Şoray’ın bir kardeşi daha olduğunu biliyor musunuz? İşte Türkan Şoray ile Nazan Şoray'ın sır gibi sakladıkları kız kardeşleri!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 10:00

Türkan Şoray’ın bir kardeşi daha olduğunu biliyor musunuz? İşte Türkan Şoray ile Nazan Şoray'ın sır gibi sakladıkları kız kardeşleri!

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın kız kardeşi Nazan Şoray'ı herkes bilir. Peki, Türkan Şoray ile Nazan Şoray kardeşlerin kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri daha olduğunu biliyor musunuz? Adeta sır gibi saklanan, magazinde hiç yer almayan Türkan Şoray'ın kız kardeşi Figen Çevik Gezer'ı görenler şoke oldu. Sosyal medyada aktif olan Türkan Şoray, son olarak annesinin Anneler Günü'nü paylaştığı nostaljik bir kare ile kutlamıştı. Türkan Şoray'ın Anneler Günü paylaşımında dikkatleri birçok kişinin ilk kez gördüğü kız kardeşi Figen Çevik Gezer çekmişti. İşte Nazan Şoray ile Türkan Şoray'ın kız kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...

Türkan Şoray’ın bir kardeşi daha olduğunu biliyor musunuz? İşte Türkan Şoray ile Nazan Şoray’ın sır gibi sakladıkları kız kardeşleri!

Türkan Şoray kardeşi Figen Çevik Gezer'i yıllardır adeta sır gibi saklıyordu. Bugüne kadar usta sanatçının yalnızca Nazan ismindeki kız kardeşi biliniyordu. Türkan Şoray'ın yıllar sonra ikinci kız kardeşi olan Figen Çevik Gezer'in fotoğrafını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte merak edenler için Türkan Şoray'ın bilinmeyen kız kardeşi Figen...

Türkan Şoray’ın bir kardeşi daha olduğunu biliyor musunuz? İşte Türkan Şoray ile Nazan Şoray’ın sır gibi sakladıkları kız kardeşleri!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi kendi gibi ünlü olan kız kardeşi Nazan Şoray'ı bilmeyen yoktur. Peki Türkan Şoray ile Nazan Şoray kardeşlerin neredeyse kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri daha olduğunu söylesek.

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Türkan Şoray’ın bir kardeşi daha olduğunu biliyor musunuz? İşte Türkan Şoray ile Nazan Şoray’ın sır gibi sakladıkları kız kardeşleri!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz haftalarda ekranlarda boy göstermişti.

Türkan Şoray’ın bir kardeşi daha olduğunu biliyor musunuz? İşte Türkan Şoray ile Nazan Şoray’ın sır gibi sakladıkları kız kardeşleri!

Acı Günler ve Balayı filmleriyle şöhret kazanan Nazan Şoray, müzik kariyerindeki ilk çıkışını Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim"le yapmıştı.

Türkan Şoray’ın bir kardeşi daha olduğunu biliyor musunuz? İşte Türkan Şoray ile Nazan Şoray’ın sır gibi sakladıkları kız kardeşleri!

Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Nazan Şoray'ı görenlerin nutku tutulmuştu.

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