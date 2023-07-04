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Haberler Galeri Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Bakın kariyerinin başında Türkan Şoray nasılmış...
Giriş Tarihi: 04.07.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 06:27

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Bakın kariyerinin başında Türkan Şoray nasılmış...

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak kariyerinin ilk yıllarındaki halleri ile sosyal medyaya damga vurdu. Türkan Şoray'ı doğal güzel zannedenler kariyerinin ilk yıllarındaki halini görünce oldukça şaşırdı. Şimdilerde fransız askısı ile gençleşen 78 yaşındaki Türkan Şoray'ın aslında geçmişinde de bir çok estetik operasyon var. Henüz kariyerinin başındayken burnunu, dudağını yaptıran Türkan Şoray'ın ilk bakışta tahmin edilemeyen estetiklerini duyanlar doktorunu tebrik etti. İşte hayranlarından yorum yağan Türkan Şoray'ın estetiksiz hali...

Türkan Şoray’ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Bakın kariyerinin başında Türkan Şoray nasılmış...

Türkan Şoray geçtiğimiz günlerde 78. yaşını kutladı. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle övgüleri toplayan, verdiği kilolar sonrası eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor.

Türkan Şoray’ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Bakın kariyerinin başında Türkan Şoray nasılmış...

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak kariyerinin ilk yıllarındaki halleri ile sosyal medyaya damga vurdu.

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Türkan Şoray’ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Bakın kariyerinin başında Türkan Şoray nasılmış...

Türkan Şoray'ın aslında geçmişinde de bir çok estetik operasyon var.

Türkan Şoray’ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Bakın kariyerinin başında Türkan Şoray nasılmış...

Henüz kariyerinin başındayken burnunu, dudağını yaptıran Türkan Şoray'ın ilk bakışta tahmin edilemeyen estetiklerini duyanlar doktorunu tebrik etti.

Türkan Şoray’ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Bakın kariyerinin başında Türkan Şoray nasılmış...

İşte hayranlarından yorum yağan Türkan Şoray'ın estetiksiz hali...

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