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Haberler Galeri Türkan Şoray'ın paylaşımında ortaya çıktı! İşte Türkan Şoray ile Nazan Şoray'ın sır gibi sakladıkları kız kardeşleri Figen!
Giriş Tarihi: 09.12.2022 15:53 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 15:53

Türkan Şoray'ın paylaşımında ortaya çıktı! İşte Türkan Şoray ile Nazan Şoray'ın sır gibi sakladıkları kız kardeşleri Figen!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi kendi gibi ünlü olan kız kardeşi Nazan Şoray'ı bilmeyen yoktur. Peki Türkan Şoray ile Nazan Şoray kardeşlerin neredeyse kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri daha olduğunu söylesek. Adeta sır gibi saklanan, magazinde hiç yer almayan Türkan Şoray'ın kız kardeşi Figen Çevik Gezer'ı görenler çok şaşırdı. Sosyal medyada aktif olan Türkan Şoray, son olarak annesinin Anneler Günü'nü paylaştığı nostaljik bir kare ile kutlamıştı. Türkan Şoray'ın Anneler Günü paylaşımında dikkatleri birçok kişinin ilk kez gördüğü kız kardeşi Figen Çevik Gezer çekmişti. İşte Nazan Şoray ile Türkan Şoray'ın kız kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...

Türkan Şoray’ın paylaşımında ortaya çıktı! İşte Türkan Şoray ile Nazan Şoray’ın sır gibi sakladıkları kız kardeşleri Figen!

Türkan Şoray ve Nazan Şoray'ın neredeyse kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri daha olduğu ortaya çıktı. Türkan Şoray'ın kız kardeşi Figen Çevik Gezer'i ilk kez görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Türkan Şoray’ın paylaşımında ortaya çıktı! İşte Türkan Şoray ile Nazan Şoray’ın sır gibi sakladıkları kız kardeşleri Figen!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi kendi gibi ünlü olan kız kardeşi Nazan Şoray'ı bilmeyen yoktur. Peki Türkan Şoray ile Nazan Şoray kardeşlerin neredeyse kimsenin bilmediği bir kız kardeşleri daha olduğunu söylesek.

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Türkan Şoray’ın paylaşımında ortaya çıktı! İşte Türkan Şoray ile Nazan Şoray’ın sır gibi sakladıkları kız kardeşleri Figen!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray'ın kardeşi Nazan Şoray, uzun bir aradan sonra geçtiğimiz haftalarda ekranlarda boy göstermişti.

Türkan Şoray’ın paylaşımında ortaya çıktı! İşte Türkan Şoray ile Nazan Şoray’ın sır gibi sakladıkları kız kardeşleri Figen!

Acı Günler ve Balayı filmleriyle şöhret kazanan Nazan Şoray, müzik kariyerindeki ilk çıkışını Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim"le yapmıştı.

Türkan Şoray’ın paylaşımında ortaya çıktı! İşte Türkan Şoray ile Nazan Şoray’ın sır gibi sakladıkları kız kardeşleri Figen!

Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Nazan Şoray'ı görenlerin nutku tutulmuştu.

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