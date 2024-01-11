Türkiye güzeli Gelengül Erman’a veda!

Giriş Tarihi: 11.01.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
11:29
Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan '1952 Türkiye Güzeli' yarışmasının birincisi Gelengül Melek Erman hayatını kaybetti. Erman, Türkiye'yi dünyanın ilk Miss Universe yarışmasında da temsil etmişti. Oğlu Fuat Erman annesini, "Film dünyasına pek girmiyor, o dönemin gereği ev kadını olarak devam ediyor. Elinden birçok şey gelirdi, mutfağı kuvvetliydi, örgüsü kuvvetliydi. 'Ya siz güzellik kraliçesi' deseniz hemen geçiştirirdi" diyerek anlattı.