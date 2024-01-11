Türkiye güzeli Gelengül Erman’a veda!

"GÜZELLİĞİNİN KONUŞULMASINDAN RAHATSIZ OLURDU"

Fuat Erman, "Güzelliğinin konuşulmasından çok rahatsız olurdu. 'Ya siz güzellik kraliçesi' deseniz, hemen geçiştirirdi. Onda da sanırım şunun etkisi var, annesi oraya da zorlamış. Hem evlenmeye hem de güzellik yarışmasına. Evlenmezsen ben evden gidiyorum demiş annesi ve gitmiş. İlginç bir şeyi var, 'O kadar sinirlendim ki, babamın yanında sigaramı çıkardım ve babam güldü' diye anlatırdı. Güzellik yarışmalarını çok takip etmiyordu. Belki de kendisindeki bu titr öne çıkmasın diyeydi. Her istediğini yaptı, seyahat etti, gezdi" dedi.