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Haberler Galeri Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor...
Giriş Tarihi: 11.04.2024 16:28

Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor...

Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerin tescilli güzellerinden... Üstelik bir oyuncu... Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor. Sosyal medyanın konuştuğu bu güzel gözlü minik kızın kim olduğunu öğrenenler "Belliymiş Türkiye güzeli olacağı..." demeden edemiyor. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... İşte sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...

Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor...

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor.

Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor...

Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz...

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Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor...

Güzel gözleri, ipek saçları ve yüzünden silinmeyen gülüşü ile bu tatlı kız çocuğu acaba hangi ünlümüz?

Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor...

Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde yıldız futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'den başkası değil.

Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş! Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor...

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe 2019'da görkemli bir düğünle evlenmişti.

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