Türkiye tek yürek! Deprem bölgesine yardım yağıyor!

LAL DENİZLİ

"Her şey oradaki canlarımız için" diyen ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, gelen yardımları afet bölgesine yetiştirmek için pazartesi gününden bu yana Afet Koordinasyon Merkezi'nden ayrılmadı.