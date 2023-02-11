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Haberler Galeri Türkiye tek yürek! Deprem bölgesine yardım yağıyor!
Giriş Tarihi: 11.02.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 07:22

Türkiye tek yürek! Deprem bölgesine yardım yağıyor!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkımlara neden oldu. Yaşanan deprem felaketinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. İş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri 10 ili etkileyen deprem sonrası yardıma koştu…

BÜLENT CANKURT
Türkiye tek yürek! Deprem bölgesine yardım yağıyor!

10 ilimizde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri yardım seferberliği başlattı.

ASLIHAN KORUYAN SABANCI
SEDES Holding'in patronu Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Koruyan Sabancı, deprem bölgelerine su, bebek maması, hijyen malzemesi, gıda ilettiklerini ve iletmeye de devam ettiklerini söyledi.

Türkiye tek yürek! Deprem bölgesine yardım yağıyor!

LAL DENİZLİ
"Her şey oradaki canlarımız için" diyen ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, gelen yardımları afet bölgesine yetiştirmek için pazartesi gününden bu yana Afet Koordinasyon Merkezi'nden ayrılmadı.

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Türkiye tek yürek! Deprem bölgesine yardım yağıyor!

ERKAN GÜRAL

"Biz Türk milletiyiz. El ele vererek üstesinden gelemeyeceğimiz bir güçlük yoktur" diyen Erkan Güral, NG Grubu olarak AFAD'a 5 milyon lira bağışladıklarını duyurdu.

Türkiye tek yürek! Deprem bölgesine yardım yağıyor!

LEVENT KIZIL
"Bu zor zamanları hep beraber dayanışma içerisinde atlatacağız" diyen Levent Kızıl, deprem bölgesine 8 TIR su, içinde battaniye, mont, giysi, bot, eldiven, çadır içi soba ve tıbbı yardım malzemelerinin olduğu 3 TIR gönderdiklerini ve ilk gün 10 adet mobil tuvalet sipariş ettiklerini söyledi.

Türkiye tek yürek! Deprem bölgesine yardım yağıyor!

HANDE SEZER PEKCAN

Antalya'da dört oteli bulunan Hane Group Yönetim Kurulu Üyesi Hande Sezer Pekcan, otellerinde afetzedelere ücretsiz konaklama sağladıklarını duyurdu.

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