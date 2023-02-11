Türkiye tek yürek! Deprem bölgesine yardım yağıyor!

10 ilimizde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri yardım seferberliği başlattı. ASLIHAN KORUYAN SABANCI LAL DENİZLİ ERKAN GÜRAL 'Biz Türk milletiyiz. El ele vererek üstesinden gelemeyeceğimiz bir güçlük yoktur' diyen Erkan Güral, NG Grubu olarak AFAD'a 5 milyon lira bağışladıklarını duyurdu. LEVENT KIZIL HANDE SEZER PEKCAN Antalya'da dört oteli bulunan Hane Group Yönetim Kurulu Üyesi Hande Sezer Pekcan, otellerinde afetzedelere ücretsiz konaklama sağladıklarını duyurdu. ASLIŞAH-KAAN DEMİRAĞ RISHI SUNAK HACER ÖZİL BURCU ERÇİL Sözde değil özde hayvanseverlerden biri olan Burcu Erçil, deprem bölgesinde kurtarılan bu iki cana ulaşıp sahiplenebilmek için sosyal medyada yardım istedi. BENAN TERZİOĞLU 'Herkesin yardımları yerini bulur inşallah' diyen Benan Terzioğlu, Terzioğlu Holding olarak deprem bölgesine bir TIR dezenfektan ve hijyen ürünleri yolladıklarını söyledi. FERİT ŞAHENK Depremin gerçekleştiği ilk saatlerden itibaren tüm şirketleri ile bölgede yapılan çalışmalara destek veren Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk, bölgedeki 13 TÜVTÜRK Muayene İstasyonu'nu barınma amacıyla depremzedelere tahsis ettirdi. İstasyonların içine konulan konteynerlerde her gün binden fazla kişiye barınma imkanı sunuluyor.