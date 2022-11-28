Giriş Tarihi: 28.11.2022 07:40
Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
07:43
Türkücü Berdan Mardini'nin taytlı spor paylaşımı çok konuşulmuştu! Yine bombayı patlattı ‘İnsanlar salaksa ünlüler ne yapsın’
Son zamanlarda eski eşi Fatoş Yelliler ile arasındaki velayet savaşı ile gündeme gelen Berdan Mardini değiştirdiği imajı ve dikkat çeken seçimleriyle konuşulmuştu. Son günlerin popüler tayt polemiğinin üzerine Berdan Mardini'den taytlı paylaşım gelmişti. Ünlü türkücü Berdan Mardini taytı ile spor yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınlayınca fena tiye alınmıştı. Berdan Mardini, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Son zamanlarda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu birçok ünlü ismin sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak kazandığı paralar hakkında ise bakın neler dedi...