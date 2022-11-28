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Haberler Galeri Türkücü Berdan Mardini'nin taytlı spor paylaşımı çok konuşulmuştu! Yine bombayı patlattı ‘İnsanlar salaksa ünlüler ne yapsın’
Giriş Tarihi: 28.11.2022 07:40 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 07:43

Türkücü Berdan Mardini'nin taytlı spor paylaşımı çok konuşulmuştu! Yine bombayı patlattı ‘İnsanlar salaksa ünlüler ne yapsın’

Son zamanlarda eski eşi Fatoş Yelliler ile arasındaki velayet savaşı ile gündeme gelen Berdan Mardini değiştirdiği imajı ve dikkat çeken seçimleriyle konuşulmuştu. Son günlerin popüler tayt polemiğinin üzerine Berdan Mardini'den taytlı paylaşım gelmişti. Ünlü türkücü Berdan Mardini taytı ile spor yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınlayınca fena tiye alınmıştı. Berdan Mardini, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Son zamanlarda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu birçok ünlü ismin sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak kazandığı paralar hakkında ise bakın neler dedi...

Türkücü Berdan Mardini’nin taytlı spor paylaşımı çok konuşulmuştu! Yine bombayı patlattı ‘İnsanlar salaksa ünlüler ne yapsın’

Berdan Mardini, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Son zamanlarda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu birçok ünlü ismin sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak kazandığı paralar hakkında konuşan Mardini, "İnsanlar salaksa ünlüler ne yapsın.

Türkücü Berdan Mardini’nin taytlı spor paylaşımı çok konuşulmuştu! Yine bombayı patlattı ‘İnsanlar salaksa ünlüler ne yapsın’

Şimdi bir ünlü yayın açtığında biri onunla DM'den konuşmak veya gözüne girmek için 10 bin liralık gemi atıyorsa, bunda ünlülerin suçu ne, insan salak olmayacak. Böyle şeylere para harcamayacak" dedi.

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Türkücü Berdan Mardini’nin taytlı spor paylaşımı çok konuşulmuştu! Yine bombayı patlattı ‘İnsanlar salaksa ünlüler ne yapsın’
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Türkücü Berdan Mardini’nin taytlı spor paylaşımı çok konuşulmuştu! Yine bombayı patlattı ‘İnsanlar salaksa ünlüler ne yapsın’

'BERDAN TAYTİNİ' DİLLERE DÜŞTÜ!

Ünlü türkücü Berdan Mardini taytı ile spor yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınlayınca fena tiye alındı.

Türkücü Berdan Mardini’nin taytlı spor paylaşımı çok konuşulmuştu! Yine bombayı patlattı ‘İnsanlar salaksa ünlüler ne yapsın’

Son zamanlarda eski eşi Fatoş Yelliler ile arasındaki velayet savaşı ile gündeme gelen Berdan Mardini bu kez değiştirdiği imajı ve dikkat çeken seçimleriyle konuşuldu.

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