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Haberler Galeri Türkücü Mahmut Tuncer'in bir kızı izinden gitti ama diğer kızı bambaşka bir iş seçti! Pınar Tuncer bakın ne iş yapıyor!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 16:39

Türkücü Mahmut Tuncer'in bir kızı izinden gitti ama diğer kızı bambaşka bir iş seçti! Pınar Tuncer bakın ne iş yapıyor!

Sabunu Koydum Leğene, Bakkal Amca, Lo Lo, Altın Dişli Hayriye ve Ay Gördüm Allah gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla tanınan 62 yaşındaki türkücü Mahmut Tuncer'in büyük kızı sosyal medyada gündem oldu. Pınar Tuncer, sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İki kızı iki oğlu olan Mahmut Tuncer'in büyük kızı Pınar Tuncer'in ne iş yaptığını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Mahmut Tuncer'in kızı Pınar Tuncer…

Türkücü Mahmut Tuncer’in bir kızı izinden gitti ama diğer kızı bambaşka bir iş seçti! Pınar Tuncer bakın ne iş yapıyor!

Hem sesiyle hem de esprili kişiliğiyle gönüllerde taht kuran Mahmut Tuncer, Işıl Tuncer ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. İki kız iki erkek olmak üzere 4 çocuk sahibi olan Mahmut Tuncer, sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Mahmut Tuncer'in büyük kızı Pınar Tuncer, sosyal medyada trend oldu. Pınar Tuncer'in mesleğini duyan şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Mahmut Tuncer'in büyük kızı Pınar Tuncer...

Türkücü Mahmut Tuncer’in bir kızı izinden gitti ama diğer kızı bambaşka bir iş seçti! Pınar Tuncer bakın ne iş yapıyor!

Mahmut Tuncer'in büyük kızı Pınar Tuncer, sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

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Türkücü Mahmut Tuncer’in bir kızı izinden gitti ama diğer kızı bambaşka bir iş seçti! Pınar Tuncer bakın ne iş yapıyor!

Mahmut Tuncer'in büyük kızı Pınar Tuncer'in paylaşımları ilgi ile takip ediliyor.

Türkücü Mahmut Tuncer’in bir kızı izinden gitti ama diğer kızı bambaşka bir iş seçti! Pınar Tuncer bakın ne iş yapıyor!

Türkücü Mahmut Tuncer'in küçük kızı Gizem Tuncer babasının yolundan giderken, büyük kızı Pınar Tuncer ise bambaşka bir meslek seçti.

Türkücü Mahmut Tuncer’in bir kızı izinden gitti ama diğer kızı bambaşka bir iş seçti! Pınar Tuncer bakın ne iş yapıyor!

Mahmut Tuncer'in büyük kızı Pınar Tuncer, güzellik sektöründe yer alıyor.

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