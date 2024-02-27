Giriş Tarihi: 27.02.2024 16:39
Türkücü Mahmut Tuncer'in bir kızı izinden gitti ama diğer kızı bambaşka bir iş seçti! Pınar Tuncer bakın ne iş yapıyor!
Sabunu Koydum Leğene, Bakkal Amca, Lo Lo, Altın Dişli Hayriye ve Ay Gördüm Allah gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla tanınan 62 yaşındaki türkücü Mahmut Tuncer'in büyük kızı sosyal medyada gündem oldu. Pınar Tuncer, sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İki kızı iki oğlu olan Mahmut Tuncer'in büyük kızı Pınar Tuncer'in ne iş yaptığını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Mahmut Tuncer'in kızı Pınar Tuncer…