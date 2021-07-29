Giriş Tarihi: 29.07.2021 11:50Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 11:53
Turuncu bikinisi ile sere serpe... Demet Özdemir güzelliğini konuşturdu!
Bu yıla oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla damga vuran Demet Özdemir uzun süren tatil keyfinden sonra işi için kolları sıvadı. Yeni bir film çekimi için yoğun bir çalışmaya girişen Demet Özdemir son olarak "Sabahlamamışım gibi davranalım" notu ile paylaştığı ayna pozu ile 'yorgun ama güzel' dedirtmişti. Güzelliği ile göz kamaştıran Demet Özdemir'den şimdide turuncu bikinisi ile paylaşım geldi. Güneşlenirken paylaşımda bulunan Demet Özdemir turuncu bikinisi ile sere serpe poz verdi. Fit hali ile beğeni toplayan Demet Özdemir hayranlarından tam not aldı. İşte Demet Özdemir'in birbirinden iddialı pozları...