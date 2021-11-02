Tuvana Türkay bombayı patlattı! Çok konuşulacak aşk itirafı

Tuvana Türkay, 'Yasemin Şefik+1' podcast programına konuk oldu. Aşk hayatı hakkında konuşan oyuncu 'Bir kaşar peynir, bir simitle yazılmadığım kaldı. Ben ilişkiler konusunda önce hiç istemez gibi görünürüm. Duygusal olduğumu karşı taraf anlar. Elimi tutan alır' dedi. 'ÇAĞIRSAM BİR TANESİ GELMEZ' 2.6 milyon takipçisi olan oyuncu 'Çok takipçim var. Çağırsam bir tanesi gelmez. Önemli olan rakamlar değil' dedi. DÜET TEKLİFİNDEN ÇOK DİYET TEKLİFİ GELİYOR' Şarkıcılığa soyunan Tuvana Türkay 'Düet teklifleri geliyor mu?' sorusuna verdiği 'Düet teklifinden çok diyet teklifi geliyor' cevabıyla güldürdü.