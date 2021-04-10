HaberlerGaleriTuvana Türkay'ı tanımak imkansız! Öyle bir gizlendi ki Tuvana Türkay estetik iddiaları ortaya atıldı...
Giriş Tarihi: 10.04.2021 11:45Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 11:58
Tuvana Türkay'ı tanımak imkansız! Öyle bir gizlendi ki Tuvana Türkay estetik iddiaları ortaya atıldı...
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu Tuvana TürkayNişantaşı'nda ortaya çıktı.Tanınmaz halde olan Tuvana Türkay, görüntülendiğini fark edince köşe bucak kaçtı. Konuşmasının yasak olduğunu söyleyen Tuvana Türkay'ın yüzünü gizlemesi akıllara 'Estetik mi yaptırdı?' sorularını getirdi. İşte tuhaf davranışı ile dikkat çeken Tuvana Türkay'ın panik halleri...