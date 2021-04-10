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Haberler Galeri Tuvana Türkay'ı tanımak imkansız! Öyle bir gizlendi ki Tuvana Türkay estetik iddiaları ortaya atıldı...
Giriş Tarihi: 10.04.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 11:58

'ı tanımak imkansız! Öyle bir gizlendi ki Tuvana Türkay estetik iddiaları ortaya atıldı...

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu 'nda ortaya çıktı.Tanınmaz halde olan Tuvana Türkay, görüntülendiğini fark edince köşe bucak kaçtı. Konuşmasının yasak olduğunu söyleyen Tuvana Türkay'ın yüzünü gizlemesi akıllara 'Estetik mi yaptırdı?' sorularını getirdi. İşte tuhaf davranışı ile dikkat çeken ...

Tuvana Türkay'ı tanımak imkansız! Öyle bir gizlendi ki Tuvana Türkay estetik iddiaları ortaya atıldı...

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu 'nda ortaya çıktı.

Tuvana Türkay'ı tanımak imkansız! Öyle bir gizlendi ki Tuvana Türkay estetik iddiaları ortaya atıldı...

Olanlar Oldu, Bir Nefes Yeter ve Ağır Romantik gibi filmlerde boy gösteren , bir süredir ortalıkta görünmüyordu.

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Tuvana Türkay'ı tanımak imkansız! Öyle bir gizlendi ki Tuvana Türkay estetik iddiaları ortaya atıldı...

Önceki gün tanınmaz halde objektiflere yakalanan , fotoğrafının çekildiğini fark edince köşe bucak kaçtı.

Tuvana Türkay'ı tanımak imkansız! Öyle bir gizlendi ki Tuvana Türkay estetik iddiaları ortaya atıldı...

Konuşmasının yasak olduğunu söyleyen 'ın yüzünü gizlemesi akıllara 'Estetik mi yaptırdı?' sorularını getirdi. İşte tuhaf davranışı ile dikkat çeken ...

Tuvana Türkay'ı tanımak imkansız! Öyle bir gizlendi ki Tuvana Türkay estetik iddiaları ortaya atıldı...

TUVANA TÜRKAY DELİYE DÖNDÜ

Snob Magazin'in haberine göre; , görüntü vermemek için aracını almaya arkadaşını gönderdi. Aracını 300 metre ilerde yağmur altında bekleyen Tuvana Türkay, gazetecileri karşısında görünce deliye döndü.

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