HaberlerGaleriTuvana Türkay öyle bir gizlendi ki estetik iddiaları ortaya atıldı... Oyuncu Tuvana Türkay'ı tanımak imkansız!
Giriş Tarihi: 10.04.2021 11:45Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 00:09
Tuvana Türkay öyle bir gizlendi ki estetik iddiaları ortaya atıldı... Oyuncu Tuvana Türkay'ı tanımak imkansız!
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu Tuvana TürkayNişantaşı'nda ortaya çıktı.Tanınmaz halde olan Tuvana Türkay, görüntülendiğini fark edince köşe bucak kaçtı. Konuşmasının yasak olduğunu söyleyen Tuvana Türkay'ın yüzünü gizlemesi akıllara 'Estetik mi yaptırdı?' sorularını getirdi. İşte tuhaf davranışı ile dikkat çeken Tuvana Türkay'ın panik halleri...