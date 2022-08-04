Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı çalkaladı!

Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 13:17

Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği 'Türkan' karakteriyle son dönemde yıldızı parlayan güzel oyuncu Özgü Kaya, uzun süredir meslektaşı Burak Serdar Şanal ile aşk yaşıyordu. Birliktelikleriyle göz dolduran çiftten son olarak kötü haber gelmişti. Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın üç yıllık ilişkisine noktalamıştı. Özgü Kaya, son olarak sosyal medya hesabından bikinil bir paylaşım yaptı. Özgü Kaya'nın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncuya takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.