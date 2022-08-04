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Haberler Galeri Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı çalkaladı!
Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 13:17

Üç Kız Kardeş'in TürkanÖzgü Kaya kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı çalkaladı!

Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği 'Türkan' karakteriyle son dönemde yıldızı parlayan güzel oyuncu Özgü Kaya, uzun süredir meslektaşı Burak Serdar Şanal ile aşk yaşıyordu. Birliktelikleriyle göz dolduran çiftten son olarak kötü haber gelmişti. Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal'ın üç yıllık ilişkisine noktalamıştı. Özgü Kaya, son olarak sosyal medya hesabından bikinil bir paylaşım yaptı. Özgü Kaya'nın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncuya takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı çalkaladı!

Güzel oyuncu Özgü Kaya ile meslektaşı Burak Serdar Şanal, 2019 yılında yayınlanan 'Kimse Bilmez' dizisinin setinde tanışmış ve arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşmüştü.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı çalkaladı!

Dizi aşkları gerçek olan çift, sosyal medyada aşklarını ilan etmiş ve uzun bir süre magazin gündeminde konuşulmuştu.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı çalkaladı!

ÖZGÜ KAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Ancak sosyal medyada romantik paylaşımlar yapan Kaya ve Şanal'dan kötü haber gelmişti.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı çalkaladı!

İlişkileri evlilik yolunda ilerlediği konuşulan oyuncu çiftin, geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı çalkaladı!

Katıldığı bir partide konuyla ilgili ilk kez konuşan Özgü Kaya, ihanet iddialarına cevap vermişti.

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