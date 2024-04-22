Giriş Tarihi: 22.04.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
07:52
'Ucuz Roman'ın yıldızları 30 yıl sonra buluştu! ‘O filmden sonra hayallerim gerçek oldu’
Quentin Tarantino imzalı "Ucuz Roman" (Pulp Fiction) filminin yıldızları, 30 yıl sonra bir araya geldi. Kült filmin başrol oyuncuları John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson ve Harvey Keitel , TCM Classic Film Festivali'nde buluştu. John Travolta "Bu filmden sonra bir oyuncunun hayalini kurabileceği fırsatlarla karşılaştım" diye konuştu.