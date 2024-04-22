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Haberler Galeri 'Ucuz Roman'ın yıldızları 30 yıl sonra buluştu! ‘O filmden sonra hayallerim gerçek oldu’
Giriş Tarihi: 22.04.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 07:52

'Ucuz Roman'ın yıldızları 30 yıl sonra buluştu! ‘O filmden sonra hayallerim gerçek oldu’

Quentin Tarantino imzalı "Ucuz Roman" (Pulp Fiction) filminin yıldızları, 30 yıl sonra bir araya geldi. Kült filmin başrol oyuncuları John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson ve Harvey Keitel , TCM Classic Film Festivali'nde buluştu. John Travolta "Bu filmden sonra bir oyuncunun hayalini kurabileceği fırsatlarla karşılaştım" diye konuştu.

’Ucuz Roman’ın yıldızları 30 yıl sonra buluştu! ‘O filmden sonra hayallerim gerçek oldu’

Quentin Tarantino imzalı 'Pulp Fiction-Ucuz Roman' (1994) filminin yıldızları, 30 yıl sonra buluştu.

’Ucuz Roman’ın yıldızları 30 yıl sonra buluştu! ‘O filmden sonra hayallerim gerçek oldu’

Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak tarihe geçen 'Ucuz Roman'ın başrol oyuncuları John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson ve Harvey Keitel; TCM Classic Film Festivali'nde buluştu.

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’Ucuz Roman’ın yıldızları 30 yıl sonra buluştu! ‘O filmden sonra hayallerim gerçek oldu’

'Kill Bill' serisinin yıldızı Uma Thurman, "Ucuz Roman' sinemayı değiştirdi" dedi.

’Ucuz Roman’ın yıldızları 30 yıl sonra buluştu! ‘O filmden sonra hayallerim gerçek oldu’

John Travolta ise "Bu filmden sonra karşıma çıkan fırsatlar inanılmazdı. Bir oyuncunun hayalini kurabileceği şeylerdi" diye konuştu.

’Ucuz Roman’ın yıldızları 30 yıl sonra buluştu! ‘O filmden sonra hayallerim gerçek oldu’

'Ucuz Roman', 7 dalda Oscar'a aday gösterildi ve En İyi Orijinal Senaryo ödülüne layık görüldü.

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