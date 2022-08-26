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Haberler Galeri Ufuk Özkan ile Nazan Güneş’in 16 yıllık evliliği sessiz sedasız bitmişti! ‘Gelin olarak çıktığım eve geri döndüm’
Giriş Tarihi: 26.08.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 14:00

Ufuk Özkan ile Nazan Güneş’in 16 yıllık evliliği sessiz sedasız bitmişti! ‘Gelin olarak çıktığım eve geri döndüm’

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan ile 16 yıl önce nikah masasına oturduğu Nazan Güneş'den kötü haber gelmişti. Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır ve Kalk Gidelim gibi birçok başarılı projede rol alan Ufuk Özkan'ın boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sevilen oyuncu Ufuk Özkan ile eşi Nazan Güneş tek celsede boşanmıştı. Sessiz sedasız boşanan çiftin ayrılık nedeni merak konusu oldu. Ufuk Özkan önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ufuk Özkan'dan ilginç bir açıklama geldi. İşte detaylar…

Ufuk Özkan ile Nazan Güneş’in 16 yıllık evliliği sessiz sedasız bitmişti! ‘Gelin olarak çıktığım eve geri döndüm’

'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle yıldızı parlayan Ufuk Özkan ile 10 yılı aşkın süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak görev yapan Nazan Güneş, 2005'te nikâh masasına oturmuştu. 16 yıllık evlilik, İstanbul geçtiğimiz hafta Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak bitti.

Ufuk Özkan ile Nazan Güneş’in 16 yıllık evliliği sessiz sedasız bitmişti! ‘Gelin olarak çıktığım eve geri döndüm’

16 yıllık evliliği sona eren Ufuk Özkan önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Ufuk Özkan ile Nazan Güneş’in 16 yıllık evliliği sessiz sedasız bitmişti! ‘Gelin olarak çıktığım eve geri döndüm’

Hürriyet'in haberine göre; Boşanma sonrası annesinin evine yerleşen oyuncu, esprili konuştu: Gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak döndüm.

Ufuk Özkan ile Nazan Güneş’in 16 yıllık evliliği sessiz sedasız bitmişti! ‘Gelin olarak çıktığım eve geri döndüm’

Özkan, ayrılık süreciyle ilgili "Kavga gürültü olmadı.

Ufuk Özkan ile Nazan Güneş’in 16 yıllık evliliği sessiz sedasız bitmişti! ‘Gelin olarak çıktığım eve geri döndüm’

Fikir ayrılıkları yaşadık. 16 sene sonra bir şeyler bitti. İki medeni insan gibi konuştuk ve yolumuza ayrı devam etmeye karar verdik" dedi.

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