Ünlü oyuncu Ufuk Özkan ile Nazan Güneş’in 16 yıllık evliliği sessiz sedasız bitmişti! ‘Gelin olarak çıktığım eve geri döndüm’

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan ile 16 yıl önce nikah masasına oturduğu Nazan Güneş'den kötü haber gelmişti. Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır ve Kalk Gidelim gibi birçok başarılı projede rol alan Ufuk Özkan'ın boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sevilen oyuncu Ufuk Özkan ile eşi Nazan Güneş tek celsede boşanmıştı. Sessiz sedasız boşanan çiftin ayrılık nedeni merak konusu oldu. Ufuk Özkan önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ufuk Özkan'dan ilginç bir açıklama geldi. İşte detaylar…