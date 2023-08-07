Giriş Tarihi: 07.08.2023 06:20
Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
06:28
Ufuk Özkan'dan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! "Yanımızda olan devletimize müteşekkirim"
Siroz tanısı ile tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan oyuncu Ufuk Özkan GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu. Tuba Kalçık'a konuşan Özkan "Tedavime evde devam edeceğim, organ nakline gerek kalmadı. 15-20 gün içinde setlere döneceğim" dedi. Süreçte kendisini hiç yalnız bırakmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da teşekkür eden oyuncu, "Bakanımız sağ olsun yanımda oldu, yoğunluğuna rağmen hep arayıp sordu. İlgisi ve samimiyeti bana güven verdi" dedi. İşte Ufuk Özkan'ın açıklamaları...