Ufuk Özkan'dan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! "Yanımızda olan devletimize müteşekkirim"

TEDAVİ SÜRECİNDE EN BÜYÜK MOTİVASYONUM OĞLUM OLDU

Sosyal medyanızdan 'Oğlum için geri döneceğim' diye bir açıklamada bulundunuz...

Tedavi sürecinde en büyük motivasyonum oğlum oldu. Oğlum da meslek olarak oyunculuk yapmak istiyor. Onunla ilerleyen günlerde ilk defa bir filmde rol alacağız. Birlikte aynı filmde oynayacağımız için çok mutluyum. Ben meslek hayatıma mutfaktan başlayarak geldim. Kostüm ütülemekten, yer göstericilikten geldim bu noktaya.