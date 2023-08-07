Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ufuk Özkan'dan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! "Yanımızda olan devletimize müteşekkirim"
Giriş Tarihi: 07.08.2023 06:20 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 06:28

Ufuk Özkan'dan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! "Yanımızda olan devletimize müteşekkirim"

Siroz tanısı ile tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan oyuncu Ufuk Özkan GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu. Tuba Kalçık'a konuşan Özkan "Tedavime evde devam edeceğim, organ nakline gerek kalmadı. 15-20 gün içinde setlere döneceğim" dedi. Süreçte kendisini hiç yalnız bırakmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da teşekkür eden oyuncu, "Bakanımız sağ olsun yanımda oldu, yoğunluğuna rağmen hep arayıp sordu. İlgisi ve samimiyeti bana güven verdi" dedi. İşte Ufuk Özkan'ın açıklamaları...

Tuba KALÇIK
Ufuk Özkan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Yanımızda olan devletimize müteşekkirim

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu. Siroz tanısı ile tedavi gördüğü hastaneden önceki gün taburcu olan oyuncu; süreci, en büyük motivasyon kaynağını, hayallerini anlattı.

Ufuk Özkan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Yanımızda olan devletimize müteşekkirim

Siroz tanısı ile hastanede tedavi gördünüz. Önceki gün de çıktınız. Şu an nasılsınız?
Kendimi iyi hissediyorum, evde dinleniyorum, İlaçlarıma devam ediyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Hastaneye ilk girdiğimde nakile ihtiyaç olup olmadığının araştırması yapıldı. Kendimi yorgun hissediyordum. 18 gün hastanede kaldım, ilk 2 hafta yoğun geçti, tetkikler, tahliller, ultrasona kaç kere girdiğimi hatırlamıyorum. 3 küçük operasyon geçirdim, özel bir diyet uygulandı bana. Değerlerim sabitlenince organ nakline gerek kalmadığını ve tedavime ilaçlarla devam edeceğimi öğrendim. Daha pozitif düşünmeye başladım. Sevenlerimin mesajları ve duaları da hep yanımdaydı. Herkese teşekkür ederim.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ufuk Özkan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Yanımızda olan devletimize müteşekkirim

15 YIL ÖNCE BAĞIŞLADIM
Şunu da söyleyeyim; Türkiye'de organ nakli bekleyen çok insan var. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Toplumumuzda organ bağışına yönelik bakış açısının değişmesi gerekiyor. Çünkü organlarını bağışlayan insanların sayısı çok düşük. Organ nakli bekleyen bu kadar çok insan varken, bence organ bağışı sayısı çok yetersiz. Ben 15 yıl önce organlarımı bağışlamıştım. Toprağın altında organlarım çürüyeceğine insanlara umut olsun istedim. Bu konuda el birliğiyle toplumsal farkındalığı arttırmamız gerekiyor. Sağlığımız, tadımız tuzumuz.

Ufuk Özkan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Yanımızda olan devletimize müteşekkirim

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ettiniz sosyal medya hesabınızdan...
Evet. Bakanımız sağ olsun ilk günden itibaren benimle yakından ilgileniyor. Yoğun programına rağmen benimle sürekli mesajlaşıyor. Fahrettin Bey'in böyle ilgili olması bana güven veriyor, samimiyetini hep hissettiriyor. Bakanlıktaki basın müşavirleri, Özel Kalem iki-üç günde bir beni arayıp halimi hatırımı soruyor. İçişleri Bakanlığı da tedavi sürecimde benimle yakından ilgilendi. Hepsine çok teşekkür ederim. Sosyal medyadan bana binlerce mesaj geliyor. İnanın bu kadar sevildiğimi bilmiyordum.

Ufuk Özkan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Yanımızda olan devletimize müteşekkirim

TEDAVİ SÜRECİNDE EN BÜYÜK MOTİVASYONUM OĞLUM OLDU
Sosyal medyanızdan 'Oğlum için geri döneceğim' diye bir açıklamada bulundunuz...
Tedavi sürecinde en büyük motivasyonum oğlum oldu. Oğlum da meslek olarak oyunculuk yapmak istiyor. Onunla ilerleyen günlerde ilk defa bir filmde rol alacağız. Birlikte aynı filmde oynayacağımız için çok mutluyum. Ben meslek hayatıma mutfaktan başlayarak geldim. Kostüm ütülemekten, yer göstericilikten geldim bu noktaya.

SON DAKİKA