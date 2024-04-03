Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan sosyal medyayı salladı! "Babasının kopyası"

Uğur Pektaş sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan Pektaş adını verdikleri bir oğulları oldu.Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Uğur Pektaş'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile paylaşımları büyük beğeni topluyor. İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...