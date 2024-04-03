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Haberler Galeri Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan sosyal medyayı salladı! "Babasının kopyası"
Giriş Tarihi: 03.04.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 13:27

Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan sosyal medyayı salladı! "Babasının kopyası"

Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan adını verdikleri bir oğulları oldu. Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik sosyal medya paydaşlarıyla hayranları ile buluşuyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirmişti. Gamze Özçelik'in oğlu Murathan merak konusu olmuştu. İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan sosyal medyayı salladı! Babasının kopyası

Uğur Pektaş sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan Pektaş adını verdikleri bir oğulları oldu.Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Uğur Pektaş'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile paylaşımları büyük beğeni topluyor. İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan sosyal medyayı salladı! Babasının kopyası

Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan adını verdikleri bir oğulları oldu.

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Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan sosyal medyayı salladı! Babasının kopyası

Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik sosyal medya paylaşlarıyla hayranları ile buluşuyor.

Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan sosyal medyayı salladı! Babasının kopyası

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirmişti.

Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan sosyal medyayı salladı! Babasının kopyası

Gamze Özçelik'in oğlu merak konusu olmuştu.

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